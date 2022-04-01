Как украинский бизнес трансформируется в условиях войны: опыт Intertop, Eurotrips и Rozetka

Сохранить бизнес в условиях войны — задача невероятно сложная и чрезвычайно необходимая. Для того, чтобы Вооруженные силы Украины продолжали сражаться на фронте, в тылу должна работать экономика. Но очевидно, что работа эта затруднена из-за разрыва производственных и логистических цепочек, постоянных обстрелов российской армии и вынужденной внутренней миграции.

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Однако украинский бизнес, несмотря на все сложности, продолжает работать. Оптимизирует расходы, меняет приоритеты и трансформируется, но не останавливается. Корреспондент Delo.ua Илья Требор рассказывает, как изменилась работа трех бизнесов в Украине за первый месяц войны.

Intertop: "Бизнес — это живой организм, а экономике нужно движение"

Директор по маркетингу компании Intertop Мария Самплавская говорит, что первый шаг трансформации они сделали еще в первый день войны, перечислив зарплату всем сотрудникам. Задача этой выплаты была проста — обеспечить людей деньгами для передвижения.

При этом акционеры компании решили, что в марте и апреле финансово поддержат всех сотрудников. Кроме выплат работникам из зоны риска (Буча, Ирпень) помогали выбраться: подключали службу безопасности, пытались освобождать людей и вывозить их.

Уже после этого началось спасение материальных ценностей. У сети больше 150 магазинов по всей Украине, а в каждом регионе были разные ситуации и разная логистика. После этого компания решила понемногу запускать бизнес. Самплавская отмечает: они понимали, что экономике нужно движение, нужны деньги.

"С 1 апреля мы переходим на упрощенную систему налогообложения. Но мы это делаем не просто так, чтобы экономить деньги. Мы хотим больше помогать ВСУ. Мы изменили нашу систему бонусов: убрали систему, по которой бонус насчитывали клиентам, а с каждой продажи отдаем 5% на поддержку ВСУ. Думаю, будем работать с фондом "Повернись живим". В ближайшие дни будет первый перевод", — объясняет она.

Самым сложным представительница компании называет планирование в условиях войны: непонятно, какой из регионов в каком состоянии будет в ближайшее время; как долго будет длиться война и насколько затянется послевоенный период. Однако в Intertop все равно пытаются составлять какие-то планы и просчитывать риски.

Мы открыли интернет-магазин. Из вызовов первое, что приходит в голову, — не хватало мужчин. Многие ушли защищать страну, и мы продолжаем их поддерживать, платить зарплату. Но у нас не только IT-сектор пострадал, а даже складские услуги, где нужна физическая сила. Хотя мы закрываем эти вопросы, ищем людей. Все в таком операционном порядке. Работа каждый день. Мария Самплавская Директор по маркетингу компании Intertop

Директор по маркетингу уточняет, что сегодня рынок торговли не замер — он работает и постепенно оживает. Например, в Киеве, где сосредоточена большая часть бизнеса компании. Отлично показывает себя и западный регион страны из-за внутренней миграции. При этом с точки зрения маркетинга сейчас все затраты оптимизируются и все инвестиции идут на необходимые направления: если нужен поиск людей, то компания инвестирует в рекламу поиска людей; если нужно повысить продажи — в инструменты, которые продают.

"Последнее время у нас работало до 50 магазинов. У нас же были магазины в Херсоне, Николаеве. Николаев — уже нет, Херсон в оккупации. Буча, Ирпень — об этих регионах мы вообще сейчас не говорим. В Киеве только два магазина работают. Киев был главным регионом. Два работает для клиентов и один — на отгрузку, как склад для интернет-магазина. В Одессе начали что-то открывать, в Днепре. Это очень радует, когда можно открыть", — говорит она.

Несмотря на то, что по выплатам в апреле уже принято решение, о более отдаленной перспективе Самплавская говорит осторожно. Сейчас компания не понимает, какой доход может получить в апреле. При этом она напоминает: бизнес — это живой организм, и если компания сможет поддерживать своих людей и сохранять рабочие места, то она будет это делать.

Eurotrips Ukraine: "Работать в сложных условиях компания научилась за время ковида"

Генеральный директор и управляющий партнер Eurotrips Ukraine Дмитрий Яремкович говорит, что, к сожалению, туризм — это не то, что сегодня нужно всем. Более того, война заметно отбросила развитие этой отрасли. Однако в их компании все равно смотрят в будущее с оптимизмом.

Он уточняет: они спокойно относятся к нынешним проблемам. И все потому, что пережили два года ковида. Яремкович уточняет, что его команда много работала, многому научилась за это время и запустила достаточно новых проектов. Например, кроме автобусных туров они начали двигаться в сторону авиа- и корпоративных туров.

"Мы сохранили всю команду, платим зарплаты, донатим деньги ВСУ. Все происходит чуть иначе, чем происходило до ковида, но мы трансформировались. 25 февраля мы сразу же включились, еще когда были в Киеве. Сразу же начали помогать IT-компаниям с эвакуацией. Были IT-бизнесы, которые планировали продолжать работать, и было необходимо быстро эвакуировать людей и структуры, чтобы они спокойно работали", — говорит Яремкович.

Уже после команда компании разделилась на небольшие подкоманды. Часть сотрудников занималась, например, гуманитарной помощью — благодаря пониманию логистики у них была определенная экспертность в этом вопросе. Маркетинговая команда отбирала и систематизировала огромное количество информации.

Мы против эмиграции, но мы за то, чтобы женщины с детьми уехали из страны. Маленькие дети не должны слышать воздушную тревогу. И мы начали объяснять, как правильно пересекать границу, в чем отличие между разными статусами беженца и как вообще его выбрать. Мы объясняли, как перебраться в разные страны Европы, как там жить, как получить деньги и как потом вернуться, когда мы победим. Дмитрий Яремкович Генеральный директор и управляющий партнер Eurotrips Ukraine

Кроме этого компания запустила производство видео, чтобы продемонстрировать, что у Украины достаточно побед. Потом они свои видео "пушили" через рекламу, показывали в России, Беларуси. Но не только — особое внимание уделялось Мариуполю и Харькову. Сотрудничала команда и с Красным Крестом: две недели назад компания помогла наладить логистический хаб во Львове, чтобы гуманитарка двигалась быстрее.

"Также сделали свой маленький фонд. Мы увидели, что есть много помощи людям централизованно, через большие компании, через большие фонды. Но адресно помощь часто не доходит. Мы для себя решили, что будем помогать конкретным людям, которых мы знаем. Помогать в конкретных местах. Собрали около 750 тысяч грн, решаем конкретные запросы — еда, лекарства. Совсем немного милитари. Это не наш профиль. Мы просто немного помогали с брониками и касками", — говорит Яремкович.

Rozetka: "Платформа для волонтерства и свой новостной портал"

HRD компании Rozetka Руслана Корж говорит, что они у себя напряжение почувствовали еще в середине февраля — клиенты замедлили свою активность, в том числе и по покупке товаров. При этом она говорит, что трансформация большого бизнеса — отдельный вызов. Ведь у большого бизнеса деньги находятся не на счетах, а в товаре, дороге, магазинах и планах на развитие. Корж добавляет: крупнейший онлайн-ритейлер в Украине планировал за 2022 год увеличиться на 30%, но в один день все планы превратились "в грустную картину".

"В день начала войны наш собственник написал: лучшее, что мы можем сделать в этой ситуации, — попытаться удержаться, попытаться поддерживать наших клиентов и делать сервис максимально качественным. Наши склады находятся в основном в Броварах, и активные военные действия повлияли и на сроки доставки, и на возможности доставки. Нам сложно было нанимать людей в первые дни для отгрузки, сортировки. Бизнесы должны были очень быстро сориентироваться, трансформировать свое взаимодействие с людьми. В том числе и мы", — говорит HRD.

В первые дни войны компания, несмотря на тихий шок, сняла с сайта все товары, которые могли понадобиться ВСУ, и отдала их бесплатно. Однако была и куда более сложная задача — забота о 7 тысячах сотрудников. В первые дни Rozetka создала несколько специфических каналов связи, подстроенных под военные действия.

Это очень помогло. Когда человек едет под Винницей и понимает, что нужно переночевать, он бросает сообщение в чат и говорит: я под Винницей, два человека, помогите найти жилье. И все, кто был доступен, быстро включались и начинали помогать. Другое направление — мы открыли сообщество RozetkaHelp. Дали адреса свободных волонтеров, которых знали. Создали площадку, чтобы наши сотрудники смогли сами волонтерить. Руслана Корж HRD компании Rozetka

Третье важное изменение, о котором рассказывает представительница компании, — создание новостного портала на базе маркетплейса. Команда попыталась создать качественный контент, обеспечить качественную информационную поддержку для сотрудников, чтобы они понимали: даже когда сидишь в бомбоубежище — ты не один.

Говоря о нынешней ситуации, Руслана Корж отмечает, что она меняется каждый день. Например, открылся центр во Львове, многие бизнесы продолжают работать на западе страны. В общей сложности уже открыто больше 60 магазинов по всей стране, в том числе активный перезапуск начинается и в Киеве — бизнес "понемногу оживает".

Корж признается, что компания не сможет удержать всех своих сотрудников и обеспечить их работой. Уже сегодня работникам откровенно говорят: если они готовы сотрудничать за сократившуюся зарплату — хорошо; если они готовы ждать — трудовые отношения приостанавливаются; а если человек идет искать работу на рынке — руководство сожалеет об этом, но все понимает. Однако Корж все же отмечает, что сегодня они надеются, что смогут вернуться к объемам и планами довоенного времени.