Rozetka возобновила работу в 48 городах и изменила название из-за войны

Крупнейший в Украине онлайн-ритейлер Rozetka возобновил работу 118 точек выдачи товаров в 48 украинских городах и в рамках проекта Brave Ukraina изменил название бренда на своем сайте на слово "Смелость".

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Украинский онлайн-ритейлер приобщился к глобальной коммуникационной платформе #BRAVEUKRAINE, в рамках которой будет рассказывать о своих сотрудниках, которые продолжают работать во время войны. А название бренда на сайте rozetka.com.ua заменили словом СМЕЛОСТЬ.

Отмечается, что с 24 февраля крупнейший онлайн-ритейлер Украины работает в условиях военного положения. Курьеры компании доставляли жизненно необходимые заказы под обстрелами и взрывами, на складах были созданы бомбоубежища, сотрудники спасали товар от мародеров, а 153 работника компании вступили в ряды ВСУ.

"Самая большая смелость — защищать страну на фронте. Но еще настоящая смелость оформлять, грузить, перевозить, доставлять товары и выдавать заказы, даже если в стране война. И все это – о наших работниках, истории которых мы хотим рассказать!" - говорит Владислав Чечеткин, соучредитель Rozetka.

По его словам, с начала войны наиболее болезненным для него было даже не осознание того, что бизнес уничтожается за недели, не разбомбленные, разворованные россиянами магазины, а то, что компания не могла сохранить свою команду в полном составе.

"И сегодня самое большое наше счастье — возможность снова возвращать людей к работе. Только за последнюю неделю еще 400 специалистов снова вышли на свои рабочие места и мы продолжаем расти каждый день. Спасибо ВСУ за освобожденные города и каждому, кто борется за украинскую победу!" - сказал Владислав Чечеткин.

В настоящее время Rozetka возобновила работу 118 точек выдачи товаров в 48 украинских городах (до войны их было 270), в частности в Харькове, Чернигове, Сумах, а также планируется открытие в наиболее пострадавших от боевых действий регионах Киевщины.

В первую очередь точки выдачи сосредоточены на заказах, сделанных через сайт и товарах первой необходимости: бытовой химии, товарах гигиены, зоотоварах, детском питании.

Пункты работают по графику: 10:00-18:00 (в зависимости от зоны военных действий). Доставка заказов на точки выдачи – безвозмездная.

Кроме того, онлайн-ритейлер вернул собственную доставку в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, доставку во все работающие отделения Новой почты и Укрпочты. А 12 апреля снова открылся самый большой магазин компании на проспекте Степана Бандеры в Киеве.

Напомним, Rozetka резко потерял доход из-за начала полномасштабной российско-украинской войны. Вследствие этого большую часть сотрудников компания была вынуждена уволить.