Rozetka відновила роботу у 48 містах та змінила назву через війну

Найбільший в Україні онлайн-рітейлер Rozetka відновив роботу 118 точок видачі товарів у 48 українських містах та в рамках проекту Brave Ukraina змінив назву бренду на своєму сайті на слово "Сміливість".

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Український онлайн-рітейлер долучився до глобальної комунікаційної платформи #BRAVEUKRAINE, в рамках якої розповідатиме про своїх співробітників, які продовжують працювати під час війни. А назву бренду на сайті rozetka.com.ua замінили словом СМІЛІСТЬ.

Зазначається, що з 24 лютого найбільший онлайн-рітейлер України працює в умовах воєнного стану. Кур'єри компанії доставляли життєво необхідні замовлення під обстрілами та вибухами, на складах було створено бомбосховища, співробітники рятували товар від мародерів, а 153 працівники компанії вступили до лав ЗСУ.

"Найбільша сміливість - захищати країну на фронті. Але ще справжня сміливість оформляти, вантажити, перевозити, доставляти товари та видавати замовлення, навіть якщо в країні війна. І все це - про наших працівників, історії яких ми хочемо розповісти!" - каже Владислав Чечоткін, співзасновник Rozetka.

За його словами, з початку війни найболючішим для нього було навіть не усвідомлення того, що бізнес знищується за тижні, не розбомблені, розкрадені росіянами магазини, а те, що компанія не могла зберегти свою команду у повному складі.

"І сьогодні найбільше наше щастя — можливість знову повертати людей до роботи. Тільки за останній тиждень ще 400 фахівців знову вийшли на свої робочі місця і ми продовжуємо рости щодня. Дякуємо ЗСУ за звільнені міста та кожному, хто бореться за українську перемогу!" – сказав Владислав Чечоткін.

Наразі Rozetka відновила роботу 118 точок видачі товарів у 48 українських містах (до війни їх було 270), зокрема у Харкові, Чернігові, Сумах, а також планується відкриття у найбільш постраждалих від бойових дій регіонах Київщини.

Насамперед точки видачі зосереджені на замовленнях, зроблених через сайт та товари першої необхідності, побутової хімії, товарах гігієни, зоотоварах, дитячому харчуванні.

Пункти працюють за графіком: 10:00-18:00 (залежно від зони воєнних дій). Доставка замовлень на точки видачі – безплатна.

Крім того, онлайн-рітейлер повернув власну доставку в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, доставку до всіх діючих відділень Нової пошти та Укрпошти. А 12 квітня знову відкрився найбільший магазин компанії на проспекті Степана Бандери у Києві.

Нагадаємо, Rozetka різко втратив дохід через початок повномасштабної російсько-української війни. Внаслідок цього більшу частину співробітників компанія була змушена звільнити.