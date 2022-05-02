В каталогах Rozetka украинцы чаще всего ищут товары для ВСУ

Крупнейший в Украине онлайн-ритейлер Rozetka обнародовал список товаров, которые чаще всего покупают украинцы по состоянию на апрель. В топе запросов маркетплейса: бронежилеты, военная форма, тактические перчатки и очки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Люди пытаются вернуть себе хотя бы часть своей привычной жизни, – говорит Владислав Чечеткин, соучредитель Rozetka. — Возвращающиеся домой, прежде всего, заботятся о чистоте жилья. Но наилучшую силу и характер украинцев описывает самый популярный запрос: несмотря на то, что у очень многих затруднительное финансовое положение, в поисковом топе все равно бронежилеты, форма, генераторы — все, что может понадобиться армии и ТРО. Мы очень благодарны нашим партнерам по маркетплейс, крутым украинским предпринимателям, которые делают все, чтобы такие позиции появились на Rozetka в ближайшее время".

С конца марта также выросли продажи в категориях бытовой химии и косметики. Абсолютные рекордсмены продаж в категории бытовой техники – электрочайники и пылесосы.

Пользуются спросом также:

корм для кошек и собак;

алкоголь, обычные и электронные сигареты;

спортивная одежда и обувь;

мобильные телефоны, повербанки, ноутбуки и планшеты.

По состоянию на апрель, Rozetka возобновила работу 141 точки выдачи товаров в 52 украинских городах. Курьерская доставка работает в Киеве и 100 населенных пунктах Киевщины, а также во Львове, Одессе и Днепре. Кроме точек выдачи получить товар можно в отделениях "Новой Почты" и "Укрпочты". Работа по возобновлению работы продолжается

В ближайшее время компания планирует также возобновить услугу кредитования.

Напомним, в конце апреля 2022 года Rozetka открыла точку выдачи в Ирпене.

А в рамках проекта Brave Ukraina ритейлер также изменил название бренда на своем сайте на слово "Смелость".