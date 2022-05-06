ROZETKA возобновила работу в Буче

Интернет-магазин ROZETKA возобновляет свою работу в наиболее пострадавших от российской агрессии городах Киевской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил соучредитель магазина Владислав Чечеткин.

"Сегодня открылись в Буче. Неделю назад – в Ирпене. Эти открытия – символ большого желания украинцев возрождать жизнь", - подчеркнул он.

По его словам, магазины ROZETKA были разграблены русскими военными, в некоторых они буквально жили, во что превратились эти помещения, сложно описать.

"Но мы все восстановим и сделаем еще лучше", – написал Чечеткин.

В Ирпене, по его словам, произошла очень щемящая история.

"Пришел мужчина, наш постоянный клиент. Сказал: "Я видел, как россияне здесь все грабили, потом оставили на улице генератор и на нем теплые куртки. Я быстро выбежал, унес, спрятал у себя. И вот вам на открытие принес. Спасибо, что вы вернулись". Я смотрю на эти две куртки, спецодежду для разгрузки авто зимой, на генератор, и представляю, как этот мужчина рисковал своей жизнью, чтобы спасти для нас вещи, в самые страшные дни веря, что ROZETKA вернется в Ирпень", – описал Чечеткин.

Напомним, в рамках проекта Brave Ukraina Rozetka изменила название бренда на своем сайте на слово "Смелость".

Rozetka резко потеряла доход из-за начала полномасштабной российско-украинской войны. Вследствие этого большую часть сотрудников компания была вынуждена уволить.