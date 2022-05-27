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Ритейл
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Rozetka снизила комиссию для продавцов военных товаров

Rozetka снизила комиссию для продавцов военных товаров
В интернет-магазине Rozetka покупатели чаще всего ищут военные товары. Фото: пресс-служба Минобороны

Украинский маркетплейс Rozetka снизил до 0% комиссию для продавцов товаров военного назначения. Об этом сообщил соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин, передает RAU.

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Он отметил, что с начала полномасштабной российско-украинской войны на площадке Rozetka существенно выросло количество новых продавцов, которые занимаются реализацией товаров для военных.

С конца февраля их количество выросло на 20% по сравнению с довоенным периодом. С 24 февраля количество новых продавцов в категории военных товаров на 50% превышает количество прекративших работу.

"У продавцов маркетплейса Rozetka можно приобрести бронежилеты, тепловизоры, квадрокоптеры, средства для маскировки, товары медицинского назначения и не только. Все эти товары жизненно необходимы на передовой. Поэтому мы полностью освобождаем их от комиссии", — отметил Чечеткин.

Отметим, что в топе запросов маркетплейса: бронежилеты, военная форма, тактические перчатки и очки. В ближайшее время компания планирует также возобновить услугу кредитования.

Напомним, Rozetka возобновила работу более 118 точек выдачи товаров в 48 украинских городах и в рамках проекта Brave Ukraina изменил название бренда на своем сайте на слово "Смелость".

Автор:
Вита Молодан