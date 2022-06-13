Rozetka зняла з продажу всю піротехніку та феєрверки

Найбільший український онлайн рітейлер Rozetka виключив з асортименту феєрверки, петарди та іншу піротехніку. Раніше її могли продавати лише компанії-партнери рітейлера на маркетплейсі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Заборонити продаж піротехніки в Україні просто необхідно. Її використання під час війни неприпустиме, адже навіть грім спричиняє паніку в людей, що вже казати про вибухи салютів, які схожі на вибухи бомб. Ми закликаємо наших колег серед українських ритейлерів та інших компаній якомога швидше долучатися до ініціативи", – каже Владислав Чечеткін, співзасновник Rozetka.

Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії з ініціативою щодо заборони продажу феєрверків та іншої піротехніки виступали українські активісти.

"Здавалося б, після 24 лютого питання себе вичерпало. Однак протягом цих місяців ми бачимо у новинах повідомлення про використання феєрверків у різних регіонах України, зокрема у нещодавно звільнених від російської окупації.Насамперед, заборона піротехніки повинна убезпечити українських солдатів, а також ветеранів і переселенців із посттравматичним синдромом. Крім того, вона допоможе захистити довкілля і тварин, а також тих, хто запускає феєрверки, від травмування", — розповідає Олександр Тодорчук, засновник всеукраїнського гуманістичного руху UAnimals та співавтор ініціативи.

До речі, законодавці вже внесли до Верховної Ради відповідний законопроект. Він дозволяє використовувати піротехніку лише для потреб ЗСУ, Національної поліції та аварійно-рятувальних служб.

Виняток становить сценічна піротехніка Т1 та Т2, а також феєрверки F1 з низьким рівнем небезпеки та низьким рівнем шуму. Також законопроект забороняє продаж та передачу подібної піротехніки особам молодше 16 років.

Нагадаємо, від початку війни Rozetka скасувала комісію на військові товари для продавців маркетплейсу. Їх можна знайти в єдиному розділі на сайті онлайн-рітейлера. На червень компанія відновила роботу 233 точок у 66 населених пунктах України.