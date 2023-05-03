В Украине официально запретили фейерверки и салюты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №7438, согласно которому в Украине запретят фейерверки, петарды и другие пиротехнические средства.

Как объяснили во фракции “Слуга народа", которая соинициировала рассмотрение документа:

запрещается использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;

запрещается продажа и/или передача каким-либо способом фейерверков классов F2, F3, F4;

запрещается продажа и/или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Прописывается необходимость контроля за соблюдением руководителями и должностными лицами предприятий, учреждений, организаций, а также физическими лицами-предпринимателями порядка и правил производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических изделий.

Также в Украине вступят в силу нормы по уменьшению шума.

Запрещается превышать уровни шума в помещениях жилых домов и на придомовой территории, учреждениях здравоохранения, питания. торговли, санаторно-курортных заведениях, домах-интернатах, учебных заведениях, культуре, гостиницах, общежитиях, на территориях парков, скверов, зон отдыха, расположенных на территории микрорайонов и групп жилых домов.

На защищенных объектах ремонтных работ, сопровождающихся шумом, запрещается в рабочие дни с 21 до 8 часов, а в праздничные и нерабочие дни – круглосуточно.

Запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

Ранее в части областей Украины не разрешили использовать пиротехнические средства во время действия военного положения в Украине.

Напомним, в июне 2022 года в Киеве запретили продажу и запуск фейерверков и передвижение автомобилей без глушителя.

Так, на период действия военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения или отмены на территории города Киева запрещена реализация (продажа, торговля) фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск.