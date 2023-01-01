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Преступность
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Полиция задержала мужчину, который в новогоднюю ночь запускал фейерверк в Киеве на Подоле (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция задержала мужчину, который в новогоднюю ночь запускал фейерверк в Киеве на Подоле (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция Киева задержала 47-летнего жителя Подола, который на улице Константиновской, несмотря на запрет использования пиротехнических изделий во время действия военного положения, запускал фейерверк.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Около полуночи в столичную полицию поступило несколько сообщений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты. Видео с фейерверками распространилось и во многих телеграмм-каналах.

С места происшествия следователи изъяли использованную пусковую установку. В квартире задержанного был произведен обыск.

Фото 2 — Полиция задержала мужчину, который в новогоднюю ночь запускал фейерверк в Киеве на Подоле (ФОТО, ВИДЕО)

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли крышку от использованного фейерверка.  

Фото 3 — Полиция задержала мужчину, который в новогоднюю ночь запускал фейерверк в Киеве на Подоле (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские Подольского управления полиции начали уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Фигуранту грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, 31 декабря в канун празднования Нового года и в новогоднюю ночь Украина пережила несколько волн мощных ракетных атак со стороны РФ.