Какой курс доллара и уровень инфляции прогнозируют представители бизнеса

Бизнес сохранил положительные оценки перспектив своего экономического развития. Ожидания уровня девальвации национальной валюты продолжили ослабляться. Улучшение инфляционных ожиданий длится четвертый квартал подряд.

Об этом говорится в результатах опроса руководителей компаний в ІІІ квартале 2023 года, опубликованных Национальным банком Украины.

Бизнес сохранил положительные оценки перспектив своего экономического развития

Отмечается, что бизнес, невзирая на полномасштабную войну, второй квартал подряд ожидает роста деловой активности в последующие 12 месяцев. Респонденты продолжили прогнозировать рост объемов производства товаров и услуг, а также были позитивно настроены на развитие собственных предприятий. Одновременно продолжалось улучшение инфляционных и курсовых ожиданий.

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) не изменился по сравнению с ІІ кварталом 2023 года и составил 104.5%.

Бизнес второй квартал подряд продолжает прогнозировать рост объемов производства товаров и услуг в Украине в последующие 12 месяцев. Роста ожидают предприятия большинства направлений и видов экономической деятельности, размеров по количеству работников, а также большинству областей.

Инфляционные ожидания

Как отмечают в НБУ, продолжалось улучшение инфляционных ожиданий: в ІІІ квартале 2023 года ожидаемая годовая инфляция составила 14.8% по сравнению с 15.7% в предыдущем квартале.

Доля респондентов, ожидающих инфляцию ниже 15.0%, возросла до 52.2% с 46.6% в предварительном опросе. По мнению 83.7% респондентов, наиболее значимым проинфляционным фактором остаются военные действия.

Обменный курс в следующие 12 месяцев не превысит 40 грн/долл.

По данным НБУ, ожидания уровня девальвации национальной валюты продолжили ослабляться: среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40.00 грн/долл. США (в предыдущем квартале – 40.43 грн/долл. США).

Так, более половины респондентов (56.5% по сравнению с 44.3% во ІІ квартале) ожидают, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40.00 грн/долл. США.

Финансово экономическое состояние предприятий

Несмотря положительные тенденции, текущее финансово экономическое состояние предприятий остается слабым, а общая оценка – отрицательной: баланс ответов составлял "минус" 5.8% по сравнению с "минус" 11.1% во ІІ квартале.

В то же время, бизнес сохранил положительные оценки ожидаемого финансово-экономического состояния собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов – 6.0% (во ІІ квартале 2023 года – 9.6%).

Улучшения финансово-экономического состояния ожидают предприятия подавляющего большинства видов экономической деятельности, наиболее оптимистичные в своих оценках предприятия и перерабатывающей промышленности – балансы ответов 15.0% и 13.2% соответственно.

Также участники опроса продолжают ожидать увеличения объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке: балансы ответов – 16.8% и 10.6% соответственно (во ІІ квартале – 14.5% и 10.9% соответственно). Рост общих объемов реализации продукции ожидают респонденты всех ВЭД, больше всего торговли, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства (баланс ответов 25.2%, 22.3% и 19.6% соответственно).

Повышение зарплат и увольнение работников

Респонденты усилили негативные прогнозы по изменению количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов - "минус" 7.0% (во ІІ квартале - "минус" 3.8%). Только респонденты предприятий торговли ожидают увеличения численности работников.

Усилились также ожидания бизнеса по росту затрат на оплату труда одного наемного работника: баланс ответов – 47.2% по сравнению с 44.6% во ІІ квартале.

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