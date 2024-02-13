У січні банки стикнулися з відтоком депозитів: перед цим уряд ініціював блокування рахунків ухилянтам

Обсяг депозитів резидентів України у банках в січні впав на 2% до 2345,9 мільярда гривень, свідчать оперативні дані Національного банку України. Зокрема, падіння обсягу вкладів в іноземній валюті склало лише 0,6% до 765,1 мільярда гривень, а от у гривні - відразу на 3,2% до 1580,8 мільярда.

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Так, вклади корпоративних клієнтів впали на 1,6% до 1259,5 мільярда гривень, в тому числі в національній валюті - впали на 3,4% до 884,5 мільярда, але в іноземній - навпаки виросли на 3% до 374,6 мільярда гривень в еквіваленті.

Депозити ж населення скоротилися на 2,6% до 1050,9 мільярда гривень. В розрізі валют відносне скорочення виявилося порівнянним - на 2,8% в гривні (до 692,2 мільярда) та на 2,4% в інвалюті (до 358,7 мільярда).

Найбільшим відносне падіння обсягу вкладів у банках у січні зафіксовано в Житомирській області - на 10,8% до 29,5 мільярда гривень, в тому числі відразу на 20,3% в корпоративному секторі (до 10 мільярдів). Індивідуальні вклади (без врахування ФОП) в цьому регіоні впали на 4,9% до 19,4 мільярда гривень.

З іншого боку, найбільш стабільна ситуація з депозитами населення - у прифронтових регіонах: в Луганській області (що майже повністю окупована Росією) відбулося скорочення цього показника лише на 0,2%, в Донецькій (більшість якої також окуповано), а також у Чернігівській - на 0,3%, в частково окупованих Херсонській та Запорізькій - на 1,6%, в Дніпропетровській - на 1,9%.

Депозити бізнесу в банках найбільше скоротилися, окрім Житомирської, у Донецькій (на 14,4%) та Чернігівській областях (на 12,1%). В столичному регіоні, де відкрито майже дві третини таких вкладів за обсягом (на 802 мільярдів гривень), цей показник у січні залишився незмінним, а у низці областей навіть виріс: найбільше - у Вінницькій (на 3,6%) та Миколаївській (на 4,2%) областях.

Гетманцев не бачить "зради"

Як прокоментував у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, місячне скорочення депозитів у гривні в січні виявилося найбільшим з початку війни.

"Щодо депозитної бази скажу відразу: ніякої зради тут не має. По-перше, з початку війни депозити у гривні зросли більш ніж на 70% або на 650 мільярдів гривень. Банківська система є стійкою, дії НБУ як регулятора є ефективними, що трансформується у високий рівень довіри до банків", - зазначив він.

За словами депутата, скорочення банківських вкладів у гривні у перший місяць року є сезонним явищем, пов’язаним із піковими розрахунками в грудні. Зокрема, ця тенденція спостерігалась у дев’ять з десяти останніх років.

"Хоча, звісно, для кожного року є своя специфіка, як це було наприклад на початку 2015 року або 2022 року. Утім, допускаю, що певний негативний ефект міг бути пов'язаний із нормами законопроекту №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку", - написав він.

Ініціатива Кабміну з блокування рахунків ухилянтам

Нагадаємо, що згаданий законопроект, прийнятий парламентом в першому читанні 7 лютого, передбачає, зокрема, можливість накладення арешту на кошти фізичних осіб на банківських рахунках за рішенням суду, ініційованим територіальним центром комплектування щодо чоловіків, які не з'являються після отримання повісток.

Втім, після прийняття законопроекту за основу голова фракції правлячої партії "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія заявив, що "норми щодо блокування особистих рахунків громадян точно є неприйнятними" і навряд чи будуть підтримані в другому читанні.

В свою чергу, Гетманцев як голова профільного комітету в своєму дописі також пообіцяв, що норми законопроекту №10449, які передбачають блокування банківських рахунків, не будуть підтримані.

Хоча законопроект №10449 було подано лише 30 січня, до цього схожа, але навіть більш жорстка норма щодо блокування рахунків ухилянтам - безпосередньо за рішенням ТЦК - містилася в проекті закону №10378 про вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження служби, внесеному 25 грудня. Втім, після суспільної реакції на нього 11 грудня уряд цей документ відкликав.

Джерело фото: ua.depositphotos.com