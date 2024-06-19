Банковские сбережения украинцев продолжают расти: средний размер вклада увеличился на 18%

Гривневые накопления населения демонстрируют устойчивый рост с привычными сезонными колебаниями. Этот прирост обусловлен стремительным увеличением номинальных доходов и сохранением доверия к банкам.

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Об этом говорится в отчете НБУ.

Растет как количество вкладов, так и средний размер банковского вклада, поднявшийся на 18% с прошлого апреля, достигнув около 12 тыс. грн.

Согласно сообщению, конкуренция банков за срочные гривневые вклады населения ожидается усиливаться и в дальнейшем, поскольку инвестиции в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в настоящее время являются привлекательной альтернативой депозитам из-за возможности зафиксировать высокую доходность и избежать налогообложения купонов. Однако пока несколько банков предлагают населению покупку ОВГЗ, сдерживающую переток вкладов.

Сообщается, что гривневые накопления населения демонстрируют устойчивый рост с привычными сезонными колебаниями. Этот прирост обусловлен стремительным увеличением номинальных доходов и сохранением доверия к банкам.

Особенно быстро растут большие вклады. Объем гривневых вкладов в размере более 600 тыс. грн за последний год вырос более чем на 40%, и теперь их доля в общем депозитном портфеле составляет около трети. При этом количество таких вкладов составляет всего 0,2% от общего количества.

Однако объемы срочных депозитов населения в иностранной валюте уменьшались. Несмотря на появление альтернативных вариантов сбережений, банковские депозиты остаются одним из самых популярных инструментов сохранения средств среди населения Украины.

Срочные гривневые вклады населения также растут, хотя немного медленнее общего объема розничных вкладов. Несмотря на снижение ключевой ставки, банки сдержанно корректировали стоимость срочных депозитов для физических лиц из-за сохранения регуляторных стимулов для привлечения срочных средств.

В частности, требования к обязательным резервам и повышенные ставки по 3-месячным депозитным сертификатам остаются актуальными. Таким образом, доля срочных вкладов удерживается на уровне около 36%.

По состоянию на 1 мая 2024 года общая сумма вкладов физических лиц и физических лиц-предпринимателей в украинских банках составила 1 244,2 млрд грн. Это на 15,8 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Последние три месяца вклады населения демонстрируют устойчивую тенденцию роста.

Где украинцы сохраняют накопление

Согласно опросу, проведенному командой Rakuten Viber, украинцы сохраняют накопления следующим образом:

Наличные на дому – 53%;

Счет в банке – 10%;

Депозит под процент в банке – 5%;

Криптовалюта – 2%;

Облигации или другие ценные бумаги – 1%;

Ценные металлы – 1%;

Держу в недвижимости – 1%;

Всего понемногу – 14%;

Остальное – 13%.

При этом больше половины украинцевне откладывают средства во время войны, а 12% опрошенных экономят из каждой заработной платы.

Источник фото: ua.depositphotos.com