56% украинцев не откладывают деньги на "черный день", - опрос

Более половины украинцев не откладывают средства во время войны, а 12% опрошенных откладывают с каждой заработной платы.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного командой Rakuten Viber.

В пресс-службе отмечают, что опрос был проведен с целью исследования финансовых привычек украинцев во время войны: удается ли украинцам откладывать средства и какие методы хранения сбережений они предпочитают. В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие более 30 тысяч пользователей.

Ответы на вопрос "Экономите ли вы во время войны?" распределились следующим образом:

Да, откладываю с каждой заработной платы – 12%;

Да, стараюсь откладывать, но не систематически – 32%;

Нет, до войны удавалось, однако сейчас нет такой возможности – 16%;

Нет, как до войны, так и сейчас не имею сбережений – 21%;

Во время войны не только не откладываю, но и трачу сэкономленное – 19%.

Украинцы рассказали, где хранятся накопления

Команда Rakuten Viber также спросила украинцев, где и как они хранят накопления.

На вопрос "Если удается откладывать, где храните сбережения?" ответы распределились следующим образом:

Наличные дома – 53%;

Счет в банке – 10%;

Депозит под процент в банке – 5%;

Криптовалюта – 2%;

Облигации или другие ценные бумаги – 1%;

Ценные металлы – 1%;

Держу в недвижимости – 1%;

Всего понемногу – 14%;

Остальное – 13%.

Напомним, ранее Rakuten Viber проводил опрос, сколько украинцев планируют отпуск в 2024 году. Оказалось, что доля украинцев, планирующих отпуск в 2024 году, выросла более чем вдвое по сравнению с 2023 годом — 36% опрошенных планируют отдохнуть с близкими или друзьями в Украине или за рубежом, тогда как в прошлом году этот показатель составил 16%.

Еще один опрос показал, что около половины украинцев (45%) не переходили бы на новое место работы и не планируют ничего менять, а стимулом для смены работы для 59% опрошенных стало бы большее финансовое вознаграждение.

Следует отметить, что в первом квартале средняя заработная плата в Украине повысилась на 22,5% по сравнению с предыдущим годом и достигла уровня 18 903 гривен.

Фото: ua.depositphotos.com