- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
56% украинцев не откладывают деньги на "черный день", - опрос
Более половины украинцев не откладывают средства во время войны, а 12% опрошенных откладывают с каждой заработной платы.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного командой Rakuten Viber.
В пресс-службе отмечают, что опрос был проведен с целью исследования финансовых привычек украинцев во время войны: удается ли украинцам откладывать средства и какие методы хранения сбережений они предпочитают. В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие более 30 тысяч пользователей.
Ответы на вопрос "Экономите ли вы во время войны?" распределились следующим образом:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- Да, откладываю с каждой заработной платы – 12%;
- Да, стараюсь откладывать, но не систематически – 32%;
- Нет, до войны удавалось, однако сейчас нет такой возможности – 16%;
- Нет, как до войны, так и сейчас не имею сбережений – 21%;
- Во время войны не только не откладываю, но и трачу сэкономленное – 19%.
Украинцы рассказали, где хранятся накопления
Команда Rakuten Viber также спросила украинцев, где и как они хранят накопления.
На вопрос "Если удается откладывать, где храните сбережения?" ответы распределились следующим образом:
- Наличные дома – 53%;
- Счет в банке – 10%;
- Депозит под процент в банке – 5%;
- Криптовалюта – 2%;
- Облигации или другие ценные бумаги – 1%;
- Ценные металлы – 1%;
- Держу в недвижимости – 1%;
- Всего понемногу – 14%;
- Остальное – 13%.
Напомним, ранее Rakuten Viber проводил опрос, сколько украинцев планируют отпуск в 2024 году. Оказалось, что доля украинцев, планирующих отпуск в 2024 году, выросла более чем вдвое по сравнению с 2023 годом — 36% опрошенных планируют отдохнуть с близкими или друзьями в Украине или за рубежом, тогда как в прошлом году этот показатель составил 16%.
Еще один опрос показал, что около половины украинцев (45%) не переходили бы на новое место работы и не планируют ничего менять, а стимулом для смены работы для 59% опрошенных стало бы большее финансовое вознаграждение.
Следует отметить, что в первом квартале средняя заработная плата в Украине повысилась на 22,5% по сравнению с предыдущим годом и достигла уровня 18 903 гривен.
Фото: ua.depositphotos.com