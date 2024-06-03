В первом квартале средняя зарплата в Украине выросла более чем на 20%

В первом квартале средняя заработная плата в Украине повысилась на 22,5% по сравнению с предыдущим годом и достигла 18 903 гривен.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно обнародованным данным, в период с января по март средняя зарплата в Украине составила 18 903 грн. и по сравнению с прошлым годом она выросла на 4245 гривен.

Традиционно самые большие зарплаты фиксируются в секторе информации и телекоммуникаций, где средняя зарплата составляет 49 473 грн, что на 35,6% больше, чем в прошлом. Далее следуют работники сферы финансов и страховой деятельности со средней зарплатой 39116 грн (+18,2% или 7129 грн) и авиационного транспорта – 34 699 грн (+30%).

Низкую зарплату (по-прежнему) получают работники в сфере библиотечного, архивного и музейного дела – 11 063 грн (+15,1%), у работников сферы творчества, искусства и развлечений – 11 532 грн (+13,6%) и в образовании – 12 649 грн (+14,4%).

По данным Госстата, самый большой рост средней зарплаты наблюдался в секторе информации и телекоммуникаций. На второй строчке разместился сектор водного транспорта, где рост составил 10 950 грн (+42%). Таким образом, средняя зарплата в этом секторе сейчас составляет 26085 грн.

Сообщается, что быстрее всего в первом квартале росли зарплаты гостинично-ресторанской сфере – 44,1% (15 057 грн); строительстве – 44% (14561 грн), почтовой и курьерской деятельности – 38,2% (13714 грн). В то же время самые низкие темпы роста – в сфере здравоохранения – 12,5% (15163 грн) и сельском хозяйстве – 19,2% (14498 грн ).

Минимальная зарплата и прожиточный минимум в 2025 роду

Добавим, что в начале 2024 года, как и в 2023 году, в Украине наблюдается повышение заработных плат из-за нехватки работников. Компании предлагали более высокие зарплаты, как для привлечения новых сотрудников, так и для содержания существующих.

Кроме дефицита кадров, на повышении зарплат сказалось увеличение минимальной заработной платы на 6% с января и почти на 13% с апреля 2024 года.

Ранее правительство озвучило прогнозируемую минимальную зарплату и прожиточный минимум в 2025-2026 годах. Впрочем, эти показатели пока официально не утверждены.

Прогнозируемый размер минимальной зарплаты в 2025 году:

с 1 января 2025 года – 8 370 грн/мес;

с 1 января 2026 года – 8 956 грн/мес.

Прогнозируемый размер прожиточного минимума в 2025 году составит:

на одного человека – 3 183 грн/мес;

на ребенка до 6 лет – 2 794 грн/мес;

на ребенка от 6 до 18 лет – 3 484 грн/мес;

на одно трудоспособное лицо – 3 301 грн/мес;

на одно лицо, утратившее трудоспособность – 2 573 грн/мес.

Источник фото: ua.depositphotos.com