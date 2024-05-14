В приоритете водители и продавцы: какие профессии наиболее востребованы на Западе Украины

На рынок труда в Украине оказали существенное влияние мобилизация и миграция населения, поэтому в отдельных сферах ощущается сильный дефицит кадров. Наиболее востребованной в западных регионах (Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях) является профессия водителя.

Об этом говорится в прессрелизе платформы OLX Украина. По состоянию на конец апреля на площадке онлайн-объявлений было размещено 1224 соответствующих вакансий. Водителям в западных областях также предлагают одну из самых высоких заработных плат на рынке: от 24 до 30 тысяч гривен в месяц. В среднем самые высокие зарплаты получают водители во Львовской области, говорится в прессрелизе.

На втором месте по популярности профессия продавца: в апреле на платформе OLX было опубликовано 1192 вакансии. Однако продавцы зарабатывают в среднем вдвое меньше водителей. Например, в Тернопольской области средняя зарплата составляет 12 750 гривен, в Ивано-Франковской области - 14 тысяч, на Закарпатье - 14 700, а во Львовской области - 16 950.

Далее в ТОПе востребованных на Западе профессий - грузчики и кладовщики: 580 соответствующих вакансий. На Львовщине такие специалисты зарабатывают больше - 19 тысяч гривен, а для остальных областей медианная зарплата составляет 16 200 гривен.

Суммарно в четырех западных областях в апреле на платформе OLX опубликовано 217 вакансий на должность строителя. При этом профессия наиболее высокооплачиваемая: во Львовской области медианная зарплата строителя достигает 40 тысяч гривен. Чуть меньше специалисты зарабатывают в Ивано-Франковской области и на Закарпатье – 37 600 гривен, меньше всего строителям предлагают в Тернопольськой области – 35 тысяч гривен.

Отмечается, что традиционно наименее оплачиваемой является профессия уборщицы. В среднем работодатели предлагают чуть больше 10 тысяч гривен в месяц.

Следует заметить, что рабочие профессии в целом в нынешних обстоятельствах наиболее востребованы среди работодателей, и это касается всех регионов страны.

Украине не хватит водителей?

Отметим, что в начале мая на официальном сайте президента Украины появилась петиция с призывом о бронировании от мобилизации водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки. На момент написания новости петиция набрала 23 921 голоса из 25 тысяч необходимых для рассмотрения главой государства.

Авторы петиции просят добавить в список лиц, претендующих на отсрочку от призыва, водителей вышеупомянутых категорий. Основным аргументом называют вероятность транспортного коллапса в случае невыполнения этого условия.

В свою очередь учредитель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в эфире "Киев24" предупредил о вероятности топливного коллапса в Украине. По его словам, со вступлением в силу мобилизационного закона 18 мая за границу не смогут уехать водители грузовиков, перевозящих горючее и другие товары. Соответственно это может привести к топливному кризису. По словам Леушкина, проблема может коснуться не только горюче-смазочных материалов, но и лекарств и других импортных товаров.

В то же время, вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что рынку международных автоперевозок в Украине грозит остановка, поскольку бронь от мобилизации имеют менее 5% водителей международных рейсов, а остальные отказываются ехать.

Балин сообщил, что по состоянию на 6 мая в Министерство по развитию общин, территорий и инфраструктуры обратилось 18 компаний, из которых статус критически важных получили только 5. По оценкам участников рынка автоперевозок, бронь от мобилизации имеют где-то менее 5% работников отрасли.

Напомним, что в конце апреля начали поступать жалобы от украинских перевозчиков, совершающих международные рейсы: мол, работники ТЦК и СП силой снимают их с рейсов. Ассоциация международных автоперевозчиков (АсМАП), в которую обращаются пострадавшие компании, отметила, что водителей останавливают после пересечения границы, проверяют документы и предлагают поехать в ТЦК. Если перевозчики отказываются, то их доставляют принудительно.

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