У пріоритеті водії та продавці: які професії найбільш затребувані на Заході України

На ринок праці в Україні суттєво вплинули мобілізація та міграція населення, тому в окремих сферах відчувається сильний дефіцит кадрів. Найбільш затребуваною у західних регіонах (Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях) є професія водія.

Про це йдеться у пресрелізі платформи OLX Україна. Станом на кінець квітня на майданчику онлайн-оголошень було розміщено 1 224 відповідних вакансій. Водіям у західних областях також пропонують одну з найвищих заробітних плат на ринку: від 24-х до 30 тисяч гривень на місяць. В середньому найвищі зарплати отримують водії на Львівщині, йдеться у пресрелізі.

На другому місці за популярністю професія продавця: у квітні на платформі OLX було опубліковано 1 192 вакансії. Однак продавці заробляють в середньому вдвічі менше, ніж водії. Наприклад, на Тернопільщині середня зарплата становить 12 750 гривень, на Франківщині - 14 000, на Закарпатті - 14 700, а на Львівщині - 16 950.

Далі в ТОПі затребуваних на Заході професій - вантажники та комірники: 580 відповідних вакансій. На Львівщині такі спеціалісти заробляють найбільше - 19 тисяч гривень, а для решти областей медіанна зарплата становить 16 200 гривень.

Сумарно у чотирьох західних областях у квітні на платформі OLX опубліковано 217 вакансій будівельника. При цьому професія є найбільш високооплачуваною: на Львівщині медіанна зарплата будівельника сягає 40 тисяч гривень. Трохи менше фахівці заробляють на Франківщині й Закарпатті - 37 600 гривень, найменше пропонують на Тернопільщині - 35 тисяч гривень.

Зазначається, що традиційно найменш оплачуваною є професія прибиральниці. В середньому роботодавці пропонують трохи більш як 10 тисяч гривень.

Варто зауважити, що робітничі професії загалом у нинішніх обставинах є найбільш затребуваними серед роботодавців, і це стосується усіх регіонів країни.

Україні бракуватиме водіїв?

Зазначимо, що на початку травня на офіційному сайті президента України з’явилася петиція щодо бронювання від мобілізації водіїв, що здійснюють міжнародні пасажирські та вантажні перевезення. На момент написання новини петиція набрала 23 921 голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду главою держави.

Автори петиції просять додати до списку осіб, що претендують на відтермінування від призову, водіїв вищезазначених категорій. Основним аргументом називають ймовірність транспортного колапсу у разі невиконання цієї умови.

Додамо, що засновник логістичної групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін в ефірі "Київ24" попередив про ймовірність паливного колапсу в Україні. За його словами, з набуттям чинності мобілізаційного закону 18 травня за кордон не зможуть виїхати водії вантажівок, що перевозять пальне та інші товари. Відповідно, це може призвести до паливної кризи. За словами Льоушкіна, це може стосуватися не лише паливно-мастильних матеріалів, а й ліків та інших імпортних товарів.

Водночас віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін заявив, що ринку міжнародних автоперевезень в Україні загрожує зупинка, оскільки бронь від мобілізації мають менше 5% водіїв міжнародних рейсів, а решта відмовляється їхати.

Балін повідомив, що станом на 6 травня до Міністерства з розвитку громад, територій та інфраструктури звернулося 18 компаній, з яких статус критично важливого отримали тільки 5. Наразі, за оцінками учасників ринку автоперевезень, бронь від мобілізації мають десь менше 5% працівників галузі.

Нагадаємо, що наприкінці квітня почали надходити скарги від українських перевізників, які здійснюють міжнародні рейси: мовляв, працівники ТЦК та СП силоміць знімають їх з рейсів. Асоціація міжнародних автоперевізників (АсМАП), до якої звертаються постраждалі компанії зазначила, що водіїв зупиняють після перетину кордону, перевіряють документи та пропонують поїхати до ТЦК. Якщо перевізники відмовляються, їх доставляють примусово.

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