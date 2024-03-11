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Украинцы могут заказать водительское удостоверение уже в 27 странах Европы

Украинцы могут заказать водительское удостоверение уже в 27 странах Европы
Фото: пресс-служба МВД

Международная доставка водительского удостоверения доступна уже в 27 странах Европы. С 11 марта эта услуга также заработала в Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он напомнил, что почти пять месяцев назад МВД запустило этот сервис, чтобы украинцы за рубежом могли быстро и удобно обменять водительские документы, без бюрократии и очередей.

"Оформить заявку можно через Кабинет водителя. На сегодняшний день наши граждане обменяли более 5 тысяч водительских документов с помощью услуги международной доставки", - подчеркнул Клименко.

Фото 2 — Украинцы могут заказать водительское удостоверение уже в 27 странах Европы

Как заказать международную доставку

Чтобы заказать международную доставку удостоверений через электронный кабинет водителя, необходимо:

  • авторизироваться
  • указать причину обмена удостоверения
  • выбрать международную доставку
  • ввести адрес получения заказа
  • оплатить услугу.

Затем заявка на обмен поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. Изготовленное водительское удостоверение забирает ГП "ИНФОТЕХ" и передает "Укрпочте". Почтовый оператор отправляет за границу готовый документ по указанному адресу. Международная доставка производится около 15 дней.

Ориентировочная стоимость водительского удостоверения – 515 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять – 960 грн.

В МВД напомнили, что международная доставка водительского удостоверения доступна в такие страны Европы: в Польшу, Германию, Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию и Италию. В феврале услуга была запущена в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии.

Напомним, в октябре 2023 года в Польше   стала доступна услуга   по восстановлению украинского водительского удостоверения. Ранее в Польше украинские водители только обменивали удостоверение. А сейчас в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове можно восстановить документ по потере или похищению. Также восстановить водительское удостоверение можно в   Турции, Германии, Испании, Чехии, Словакии Италии .

Добавим, что в Украине также усовершенствовали услугу замены водительского удостоверения. Теперь не нужно ехать в сервисный центр МВД, чтобы забрать документ, а можно заказать доставку водительского удостоверения в отделение "Укрпочты" или курьером по любому удобному адресу.

Автор:
Светлана Манько