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Украинцы могут заказать водительское удостоверение уже в 27 странах Европы
Международная доставка водительского удостоверения доступна уже в 27 странах Европы. С 11 марта эта услуга также заработала в Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Он напомнил, что почти пять месяцев назад МВД запустило этот сервис, чтобы украинцы за рубежом могли быстро и удобно обменять водительские документы, без бюрократии и очередей.
"Оформить заявку можно через Кабинет водителя. На сегодняшний день наши граждане обменяли более 5 тысяч водительских документов с помощью услуги международной доставки", - подчеркнул Клименко.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как заказать международную доставку
Чтобы заказать международную доставку удостоверений через электронный кабинет водителя, необходимо:
- авторизироваться
- указать причину обмена удостоверения
- выбрать международную доставку
- ввести адрес получения заказа
- оплатить услугу.
Затем заявка на обмен поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. Изготовленное водительское удостоверение забирает ГП "ИНФОТЕХ" и передает "Укрпочте". Почтовый оператор отправляет за границу готовый документ по указанному адресу. Международная доставка производится около 15 дней.
Ориентировочная стоимость водительского удостоверения – 515 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять – 960 грн.
В МВД напомнили, что международная доставка водительского удостоверения доступна в такие страны Европы: в Польшу, Германию, Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию и Италию. В феврале услуга была запущена в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии.
Напомним, в октябре 2023 года в Польше стала доступна услуга по восстановлению украинского водительского удостоверения. Ранее в Польше украинские водители только обменивали удостоверение. А сейчас в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове можно восстановить документ по потере или похищению. Также восстановить водительское удостоверение можно в Турции, Германии, Испании, Чехии, Словакии Италии .
Добавим, что в Украине также усовершенствовали услугу замены водительского удостоверения. Теперь не нужно ехать в сервисный центр МВД, чтобы забрать документ, а можно заказать доставку водительского удостоверения в отделение "Укрпочты" или курьером по любому удобному адресу.