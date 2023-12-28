В Украине значительно подорожает стоимость выдачи водительских прав, сдачи экзаменов и регистрации авто

Кабинет министров Украины изменил стоимость предоставления услуг Министерства внутренних дел, в частности – Территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД.

Об этом стало известно из Постановления от 27 декабря 2023 года №1386.

Согласно Постановлению, которое вступит в силу 1 января 2024 года, вырастет стоимость следующих услуг:

Выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами — с 26 гривен до 230 гривен;

Принятие теоретического экзамена – с 13 гривен до 250 гривен;

Принятие практического экзамена – с 13 гривен до 420 гривен;

Регистрация, перерегистрация колесных т. с. всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или его формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок - с 200 гривен до 350 гривен .

Какие произошли изменения относительно удостоверения водителя в 2023 году

В 2023 году в Украине ввели несколько нововведений, касающихся получения водительских прав. Так, в мае министр внутренних дел Игорь Клименко говорил о планах властей уменьшить количество сервисных центров и минимизировать коррупцию при обучении и сдаче водительских экзаменов.

С 1 июня в некоторых регионах Украины был запущен проект по обеспечению прозрачных условий сдачи экзаменов. Он предусматривает оптимизацию экзаменационной деятельности в областях, внедрение системы онлайн-записи на практический экзамен, а также техническое переоснащение классов и автомобилей для приема экзаменов.

Кроме того, сервисные центры МВД оборудовали видеокамерами с аудиозаписью, которые фиксируют звук и не покидают слепые зоны.

Также в 2023 году отменили ограничение количества попыток для сдачи практического экзамена и утвердили новый порядок, согласно которому украинцы получили возможность сдавать теоретический экзамен без обязательного обучения в автошколе.

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