Теорию в автошколе можно будет не проходить: Рада приняла законопроект

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №7354, предусматривающий, в частности, разрешение самостоятельно готовиться к теоретическому водительскому экзамену. Об этом 13 июля сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, соответствующий документ в целом получил 271 голос "за".

Согласно тексту законопроекта, парламентарии поддержали внесение изменений в закон Украины "О дорожном движении". Предполагается, что у тех, кто хочет получить водительское удостоверение, будет выбор: изучать теоретическую часть в автошколе или самостоятельно.

Кроме того, документ предусматривает установление административной ответственности для должостных лиц за нарушение порядков:

подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;

государственной аккредитации автошкол;

приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами или выдачи водительского удостоверения.

Закон вступит в силу через 90 дней после дня его опубликования (перед этим его еще должен подписать президент).

Водительские удостоверения: какие еще изменения ожидаются

Ранее были анонсированы ряд новшеств, касающихся получения водительских прав в Украине. В мае министр внутренних дел Игорь Клименко говорил о планах властей уменьшить количество сервисных центров и минимизировать коррупцию во время учебы и сдачи водительских экзаменов.

В частности, он отмечал, что классы для теоретических экзаменов будут оборудованы камерами, которые делают невозможным существование слепых зон. Кроме того, предполагается идентификация лица каждого человека, который придет сдавать экзамены.

Министр также указывал, что к людям с инвалидностью будут выезжать мобильные сервисные центры.

В свою очередь начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык рассказывал, что до конца 2023 года должны внедрить: