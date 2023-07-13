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Теорию в автошколе можно будет не проходить: Рада приняла законопроект
Верховная Рада Украины поддержала законопроект №7354, предусматривающий, в частности, разрешение самостоятельно готовиться к теоретическому водительскому экзамену. Об этом 13 июля сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, соответствующий документ в целом получил 271 голос "за".
Согласно тексту законопроекта, парламентарии поддержали внесение изменений в закон Украины "О дорожном движении". Предполагается, что у тех, кто хочет получить водительское удостоверение, будет выбор: изучать теоретическую часть в автошколе или самостоятельно.
Кроме того, документ предусматривает установление административной ответственности для должостных лиц за нарушение порядков:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;
- государственной аккредитации автошкол;
- приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами или выдачи водительского удостоверения.
Закон вступит в силу через 90 дней после дня его опубликования (перед этим его еще должен подписать президент).
Водительские удостоверения: какие еще изменения ожидаются
Ранее были анонсированы ряд новшеств, касающихся получения водительских прав в Украине. В мае министр внутренних дел Игорь Клименко говорил о планах властей уменьшить количество сервисных центров и минимизировать коррупцию во время учебы и сдачи водительских экзаменов.
В частности, он отмечал, что классы для теоретических экзаменов будут оборудованы камерами, которые делают невозможным существование слепых зон. Кроме того, предполагается идентификация лица каждого человека, который придет сдавать экзамены.
Министр также указывал, что к людям с инвалидностью будут выезжать мобильные сервисные центры.
В свою очередь начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык рассказывал, что до конца 2023 года должны внедрить:
- запись на практический экзамен онлайн (сейчас талончик на теоретический тест можно получить и дистанционно, тогда как онлайн-запись на практический экзамен доступна в рамках пилотного проекта только в Винницкой, Киевской, Львовской, Одесской областях и Киеве);
- обжалование результатов экзаменов в течение 30 дней вместо трех;
- расширение фиксации сдачи экзаменов (в классах для сдачи теории запланировали установить по четыре камеры наблюдения, которые обеспечат перекрестную съемку и дополнительно будут фиксировать и звук в помещении, а в автомобилях категории В для практических экзаменов – по два регистратора, камера с углом обзора салона на 360°).