Теорію в автошколі можна буде не проходити: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада України підтримала законопроєкт №7354, який передбачає, зокрема, дозвіл самостійно готуватися до теоретичного водійського іспиту. Про це 13 липня повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Як уточнив нардеп Ярослав Железняк, відповідний документ у цілому отримав 271 голос "за".

Згідно з текстом законопроєкту, парламентарі підтримали внесення змін до закону України "Про дорожній рух". Передбачається, що ті, хто хоче отримати водійське посвідчення, матимуть вибір: вивчати теоретичну частину в автошколі чи самостійно.

Крім того, документ передбачає встановлення адміністративної відповідальності для посадових осіб за порушення порядків:

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

державної акредитації автошкіл;

прийому іспитів для отримання права керування транспортними засобами або видачі посвідчення водія.

Закон набуде чинності через 90 днів після дня його опублікування (перед цим його ще має підписати президент).

Посвідчення водія: які ще зміни очікуються

Раніше були анонсовані низка нововведень, які стосуються отримання водійських прав в Україні. У травні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко говорив про плани влади зменшити кількість сервісних центрів й мінімізувати корупцію під час навчання та складання водійських іспитів.

Зокрема, він зазначав, що класи для теоретичних іспитів обладнають камерами, які унеможливлять існування сліпих зон. Крім того, передбачається ідентифікація обличчя кожної людини, яка прийде складати іспити.

Також міністр вказував, що до людей з інвалідністю виїжджатимуть мобільні сервісні центри.

Своєю чергою начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик розповідав, що до кінця 2023 року мають впровадити: