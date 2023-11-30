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Восстановление водительского удостоверения. Сервис для украинцев заработал в Словакии
С 30 ноября украинцы могут восстанавливать водительское удостоверение в связи с потерей или похищением и в Словакии. Она стала восьмой страной, где украинцам доступен данный сервис.
Об этом сообщили в МВД.
Согласно сообщению, прием граждан проводится в специально оборудованных мобильных программно-технических комплексах – белых микроавтобусах с отличием "Паспортный сервис".
Локация приема находится в городе Братислава, на первом этаже торгового центра "Нивы" (Mlynské nivy 5A, 821 09).Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
График работы "Паспортного сервиса" в Братиславе для обмена водительского удостоверения: вторник-пятница: 10:00−17:00, суббота: 10:00−15:30, воскресенье и понедельник — выходные.
Обслуживание украинцев осуществляется как за живой, так и за электронной очередью.
Для замены и восстановления водительского удостоверения необходимо представить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины (или ID-карту вместе с выпиской о регистрации места жительства, или загранпаспорт);
- идентификационный номер;
- документ, подтверждающий изменение личных данных в случае их смены;
- медицинская справка (не обязательна во время военного положения).
Напомним, с 27 ноября украинцы получили возможность восстановить и обменять водительское удостоверение в Италии. Также данный сервис доступен в других странах, среди которых Чехия, Польша, Германия, Испания и Турция.
Кроме этого, с 16 ноября украинцы, находящиеся в Чехии, Германии и Италии, получили возможность воспользоваться еще одним нововведением – сервисом международной доставки водительского удостоверения.