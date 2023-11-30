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- IT и Телеком
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В "Дії" теперь можно получить англоязычную версию документов
В приложении "Дія" теперь можно получить англоязычную версию некоторых документов: загранпаспорта, техпаспорта или водительского удостоверения.
Об этом сообщает пресс-служба приложения.
"Документы, которые поймут в любой точке мира, всегда с вами. Государство в смартфоне - когда не нужно идти к специалистам, чтобы получить документ на английском! Достаточно открыть приложение "Дія"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за 2 клика украинцы могут получить англоязычную версию любого из этих документов:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- загранпаспорт
- техпаспорт
- водительское удостоверение.
Как воспользоваться сервисом
Чтобы получить англоязычную версию документов, необходимо зайти в приложение, найти документ, который нужно перевести, нажать на три точки в правом нижнем углу документа "перевести на английский".
Как сообщают в пресс-службе приложения, права и техпаспорт имеют международную кодировку, используемую в ЕС, США и Канаде.
Напомним, в Украине усовершенствовали услугу замены водительского удостоверения. Теперь не нужно ехать в сервисный центр МВД, чтобы забрать документ, а можно заказать доставку водительского удостоверения в отделение "Укрпочты" или курьером по любому удобному адресу через приложение "Дія".