- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
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У "Дії" відтепер можна отримати англомовну версію документів
У застосунку "Дія" відтепер можна отримати англомовну версію деяких документів: закордонного паспорта, техпаспорта чи посвідчення водія.
Про це повідомляє пресслужба застосунку.
"Документи, які зрозуміють у будь-якій точці світу, завжди з вами.Держава в смартфоні — коли не треба йти до спеціалістів, щоб отримати документ англійською! Достатньо відкрити застосунок "Дія"", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за 2 кліки українці можуть отримати англомовну версію будь-якого із цих документів:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- закордонний паспорт
- техпаспорт
- посвідчення водія.
Як скористатися сервісом
Для того, щоб отримати англомовну версію документів, необхідно зайти у застосунок, знайти документ, який треба перекласти, натиснути на три крапки в правому нижньому кутку документа "перекласти англійською".
Як повідомляють у пресслужбі застосунку, права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді.
Нагадаємо, в Україні удосконалили послугу заміни посвідчення водія. Тепер не треба їхати в сервісний центр МВС, щоб забрати документ, а можна замовити доставку водійського посвідчення у відділення "Укрпошти" чи кур’єром на будь-яку зручну адресу через застосунок "Дія".