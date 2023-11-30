У "Дії" відтепер можна отримати англомовну версію документів

У застосунку "Дія" відтепер можна отримати англомовну версію деяких документів: закордонного паспорта, техпаспорта чи посвідчення водія.

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Про це повідомляє пресслужба застосунку.

"Документи, які зрозуміють у будь-якій точці світу, завжди з вами.Держава в смартфоні — коли не треба йти до спеціалістів, щоб отримати документ англійською! Достатньо відкрити застосунок "Дія"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за 2 кліки українці можуть отримати англомовну версію будь-якого із цих документів:

закордонний паспорт

техпаспорт

посвідчення водія.

Як скористатися сервісом

Для того, щоб отримати англомовну версію документів, необхідно зайти у застосунок, знайти документ, який треба перекласти, натиснути на три крапки в правому нижньому кутку документа "перекласти англійською".

Як повідомляють у пресслужбі застосунку, права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді.

Нагадаємо, в Україні удосконалили послугу заміни посвідчення водія. Тепер не треба їхати в сервісний центр МВС, щоб забрати документ, а можна замовити доставку водійського посвідчення у відділення "Укрпошти" чи кур’єром на будь-яку зручну адресу через застосунок "Дія".