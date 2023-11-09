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Суспільство
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У "Дії" можна буде оформити житлову субсидію: стартував бета-тест послуги

дія
Фото: Мінцифри

Українці можуть долучитися до бета-тесту нової послуги на порталі “Дія” з оформлення субсидії на оплату комуналки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Незабаром запустимо на порталі "Дія" вдосконалену послугу з оформлення житлової субсидії. Зможете втричі швидше подавати заяву про отримання допомоги від держави, призначеної на оплату комуналки", - зазначив Федоров.

Він зауважив, що розробники максимально спростили процес оформлення заяви.

Зараз, щоб отримати субсидію, потрібно заповнити розширену форму на 21 пункт. Оновлений сервіс скорочує час до 10 хв та містить лише 7 кроків. 

Хто може долучитися до бета-тесту

Субсидію призначають людям, дохід яких не дає змоги самостійно платити за житлово-комунальні послуги. 

Фото 2 — У "Дії" можна буде оформити житлову субсидію: стартував бета-тест послуги

Долучитися до тестування послуги можуть українці, які мають:

  • картку платника податків (РНОКПП) у Дії
  • підстави для отримання субсидії
  • не отримували субсидію раніше.

Зареєструватися на бета-тест можна за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно у Мінцифрі повідомили, що запустили в "Дії" нову послугу, за допомогою якої українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення в застосунку.

Також Кабінет міністрів в якості експерименту дозволив оформлювати у застосунку "Дія" тимчасовий дозвіл на виїзд з України дитини, якій не виповнилося 16 років, в супроводі одного з батьків з боку другого з батьків.

Автор:
Світлана Манько