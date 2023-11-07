В Україні запроваджують погодження батьками виїзду дитини за кордон через "Дію"

Кабінет міністрів в якості експерименту дозволив оформлювати у застосунку "Дія" тимчасовий дозвіл на виїзд з України дитини, якій не виповнилося 16 років, в супроводі одного з батьків з боку другого з батьків.

Як повідомляють Міністерство цифрової трансформації, Міністерство юстиції та представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідну пропозицію двох відомств уряд погодив на засіданні 7 листопада.

Для того, щоб скористатися послугою, обидва батьки мають мати встановлену "Дію": один з них надсилатиме заяву про отримання дозволу, а другий надаватиме згоду у застосунку в онлайн-режимі, засвідчивши заяву "Дія.Підписом".

Після цього дані вносяться в держреєстр актів цивільного стану, а при перетині кордону прикордонники зможуть перевірити їх онлайн. Послуга буде безоплатною, водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишається для батьків доступним.

Наразі отримати дозвіл можна виключно офлайн через нотаріальне засвідчення справжності підпису на відповідній заяві в присутності обох батьків. Натомість зазначається, що це забирає багато часу та ресурсів, оскільки необхідно збирати документи й свідоцтва. До того ж завірену паперову заяву легко втратити або десь забути, і в такому разі дозвіл потрібно буде отримувати в нотаріуса заново.

Крім того, проблеми можуть виникнути, якщо другий із батьків погоджується на виїзд, але не має можливості оперативно оформити заяву, наприклад, внаслідок перебування за межами України чи на тимчасово окупованій території. Іноді відсутня об’єктивна можливість не лише отримати відповідну згоду, а навіть звернутися до нього з проханням про її отримання.

Як кажуть у Мін'юсті, запровадження експериментального проєкту мінімізує фінансові витрати, скоротить час для отримання згоди другого з батьків під час організації виїзду дитини з України та сприятиме реалізації прав дитини на свободу пересування, належні умови для її фізичного та духовного розвитку.

Для реалізації проєкту передбачається залучити кошти міжнародної технічної допомоги. Забезпечити технічну можливість для формування заяви планується протягом восьми місяців з дня набрання чинності постановою уряду.

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