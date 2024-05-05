На вітчизняних виробників припадає 70% від суми всіх угод із закупівлі озброєння

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклала чергові контракти на закупівлю товарів оборонного призначення з українськими виробниками.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що підписання договорів відбулося під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського до Хмельницької області.

"70% від суми всіх угод, які Агенція оборонних закупівель уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки", — наголосила директор Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

За її словами, українська оборонка здатна швидко виробляти та постачати необхідну зброю на поле бою. Крім того, вітчизняні виробники мають якісну комунікацію з військовими, що дозволяє їм постійно покращувати продукцію.

"За деякими напрямками, як-от БПЛА, майже 100% коштів ми спрямували саме на контрактування українських виробників", - зауважила Безрукова.

В Міноборони підкреслили, що розвиток вітчизняних оборонних підприємств допомагає зменшити залежність від імпорту та одночасно сприяє зростанню економіки України.

Повідомляється, що за I квартал 2024 року "Агенція оборонних закупівель" уклала рекордну кількість контрактів щодо закупівлі озброєння, боєприпасів та військової техніки — більше, ніж за увесь минулий рік.

В Україні працюють 500 оборонних підприємств

Зазначимо, що Україна намагається наростити власне виробництво озброєння, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів, враховуючи те, що останнім часом вони надходять все довше.

Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомив президент України Володимир Зеленський. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей, які виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.

Раніше в Міноборони повідомили, що наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Кабінет Міністрів працює над створенням нових програм, подібних до чинної "Доступні кредити 5-7-9", які кредитуватимуть приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Уряд також утворив Промислово-оборонний комітет України, до роботи якого долучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців, щоб вивести український ОПК на новий рівень.

Нагадаємо, як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у 2024 році Україна має збільшити потужності свого оборонно-промислового комплексу в 6 разів, а міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявляв, що Україна за 2023 рік суттєво наростила власне виробництво снарядів та дронів.

У 2024 році на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників, у бюджеті передбачено $6 млрд. Наразі Україна веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їхні кошти продукції української військової промисловості.

Данія вже ухвалила рішення про закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України в українських виробників.