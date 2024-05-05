На отечественных производителей приходится 70% от суммы всех сделок по закупке вооружения

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключило очередные контракты на закупку товаров оборонного назначения с украинскими производителями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что подписание договоров состоялось во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Хмельницкую область.

"70% от суммы всех соглашений, заключенных Агентством оборонных закупок в 2024 году, приходится именно на отечественных производителей вооружения, боеприпасов и военной техники", — подчеркнула директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

По ее словам, украинская оборонка способна быстро производить и поставлять необходимое оружие на поле боя. Кроме того, отечественные производители имеют качественную коммуникацию с военными, что позволяет постоянно улучшать продукцию.

"По некоторым направлениям, например БПЛА, почти 100% средств мы направили именно на контрактирование украинских производителей", - отметила Безрукова.

В Минобороны подчеркнули, что развитие отечественных оборонных предприятий помогает снизить зависимость от импорта и одновременно способствует росту экономики Украины.

Сообщается, что за I квартал 2024 года "Агентство оборонных закупок" заключила рекордное количество контрактов на закупку вооружения, боеприпасов и военной техники — больше, чем за весь прошлый год.

В Украине работают 500 оборонных предприятий

Отметим, что Украина пытается нарастить собственное производство вооружения, чтобы уменьшить зависимость от поставок западных партнеров, учитывая, что в последнее время они поступают все дольше.

В настоящее время в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек, производящих отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.

Ранее в Минобороны сообщили, что сейчас на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Кабинет Министров работает над созданием новых программ, подобных действующей "Доступные кредиты 5-7-9", которые кредитуют частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Правительство также образовало Промышленно-оборонный комитет Украины, к работе которого привлекут производителей оружия, независимых экспертов и специалистов, чтобы вывести украинский ОПК на новый уровень.

Напомним, как отмечал премьер-министр Денис Шмигаль, в 2024 году Украина должен увеличить мощности своего оборонно-промышленного комплекса в 6 раз, а министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина за 2023 год существенно нарастила собственное производство снарядов и дронов.

В 2024 году на закупку вооружений, в частности, у отечественных производителей, в бюджете предусмотрено $6 млрд. В настоящее время Украина ведет переговоры с иностранными партнерами по покупке за их средства продукции украинской военной промышленности.

Дания уже приняла решение о закупке вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у украинских производителей .