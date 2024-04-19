Немецкий производитель Quantum-Systems откроет еще один завод по производству БПЛА в Украине

18 апреля во время официального визита в Украину вице-канцлер и федеральный министр Германии по экономике и климатическим вопросам Роберт Хабек вместе с министром стратегического развития Украины Александром Камышиным открыли новый завод по производству беспилотников Quantum-Systems GmbH.

Об этомсообщили в пресс-службе компании.

Quantum-Systems известна своей деятельностью в поддержку Украины с начала войны, расширяет свое присутствие в стране, открывая завод, специализирующийся на производстве беспилотников.

Завод в Украине является вторым предприятием компании в стране, сможет производить до 1000 дронов в год. Также планируется производство запасных частей. Quantum-Systems инвестирует до шести миллионов евро в этот проект в течение следующих двух лет.

Мюнхенская компания уже помогала Вооруженным силам Украины, поставляя разведывательные дроны " Vector" и обеспечивая поддержку и обучение украинских операторов беспилотников.

В настоящее время компания уже насчитывает 250 сотрудников на трех разных площадках, обслуживая как гражданский, так и государственный секторы.

Quantum-Systems уже передала украинским разведчикам 105 беспилотников Vector в рамках контракта Министерства обороны Украины.

Впоследствии Министерство обороны Украины заказало у Quantum Systems дополнительно 300 разведывательных беспилотных летательных аппаратов средней дальности Vector.

Ранее в Минцифре сообщили, что Quantum-Systems присоединился к пространству Дія.Сity.