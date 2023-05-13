Украинские разведчики получат сотню дронов Vector: характеристики аппарата

Украинские разведчики получат 105 беспилотников Vector в рамках контракта Министерства обороны Украины с немецкой компанией Quantum-Systems GmbH. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки.

Это уже вторая партия этих дронов для украинской армии, профинансированная правительством Германии. В августе 2022 года Украина заказала и получила 33 таких беспилотника, и они показали высокую эффективность на поле боя.

В ГУР рассказали, что для начала работы с беспилотником Vector достаточно двух минут: в собранном виде размах крыла аппарата составляет 2,8 метра, дрон запускается с руки.

Vector обладает электрооптическим и инфракрасным сенсорами, что позволяет круглосуточно обнаруживать враждебные цели, а прочная конструкция беспилотника нивелирует влияние погодных факторов. Скорость дрона составляет до 72 км/ч, а продолжительность одного полета – 120 минут.

Благодаря защищенным каналам передачи данных, аппарат в режиме реального времени может транслировать видео на наземные станции во время боевых миссий.

Кроме того, беспилотник имеет расширенные возможности искусственного интеллекта для анализа данных: встроенные алгоритмы позволяют автоматически идентифицировать объекты и сразу передавать критически важную разведывательную информацию на землю.