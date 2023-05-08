"Готовы к бою": В рамках "Армии дронов" укомплектовали еще восемь ударных рот БПЛА (ФОТО)

Восемь ударных рот беспилотных летательных аппаратов получили пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны украинского производства, говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

"Совместно с Генеральным штабом ВСУ и Госспецсвязи передали необходимую технику военнослужащим, которые уже готовы к бою. Беспилотники для "Армии дронов" приобрели в рамках платформы президента Владимира Зеленского United24 и за средства государственного бюджета", - сказано в нем.

По словам руководителя вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, три ударные роты БПЛА, сформированные в марте, уже "показывают мощные результаты на фронте".

"Наша задача — обеспечить и других необходимыми технологиями. Уверен, они помогут бойцам одерживать новые победы на фронте и сохранять жизнь наших защитников и защитниц", — подчеркнул он.

Как указывают в Минцифры, менее чем за два месяца каждая из рот успела показать хорошие результаты на передовой, уничтожить десятки единиц вражеской техники и сотни оккупантов на самых горячих направлениях.

Отмечается, что беспилотники выполняют разведывательные и ударные миссии, корректируют артиллерию, позволяя быть максимально эффективными во время городских боев и сохраняя жизнь украинских военных, а пикапы обеспечивают высокую мобильность созданных подразделений.

Ударные роты БПЛА сформированы в рамках проекта "Армия дронов" - войск в составе ВСУ, управляющих беспилотной авиацией с новыми правилами применения беспилотников, новым подходом к обучению и менеджменту. Они усиливают огневые и разведывательные возможности пехоты и помогают эффективнее преодолевать врага в горячих точках. Все беспилотники, получающие ударные роты БПЛА, украинского производства.

Фото: Минцифры

"Сегодня активно ведется работа по обеспечению рот беспилотных авиационных комплексов новейшими комплексами. Формирование ударных рот БПЛА набирает обороты. Если на ранних этапах проекта мы пытались активно ускорить контракты по закупкам БПАК, то сейчас чувствуется уверенное движение вперед", - рассказал начальник управления генерирования беспилотных систем Генерального штаба ВСУ Андрей Дяченко.

По его словам, еженедельно рассматриваются новые образцы вооружения для закупки, и этот факт дает уверенность в том, что обеспечение подразделений БПАК будет более качественным.

В свою очередь, как указал глава Госслужбы спецсвязи и защиты информации Юрий Щиголь, в настоящее время приобретено более 3 тысяч комплексов БПЛА, а всего в планах на этот год - 200 тысяч дронов.