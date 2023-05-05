Нардепы предлагают не облагать налогом ввоз запчастей для дронов

В Верховную Раду вносят законопроекты, предусматривающие освобождение от НДС и пошлины на ввоз составляющих для беспилотников. Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, речь идет о материалах, узлах, агрегатах оборудования и комплектующих дронов, которые предприятия ввозят для собственной деятельности по производству и ремонту таких аппаратов.

Предполагается, что норма будет действовать во время военного положения. Предприятия, которые ввозят такие составляющие, должны будут отчитываться об использовании товаров. Если оно будет нецелевым, фирма должна будет доплатить таможенные платежи и оплатить пеню.

Законопроекты предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы. Изменения в первый инициирует глава финансового комитета Даниил Гетманцев, а во второй – Ярослав Железняк.

Напомним, что пошлины и НДС на ввоз в Украину самих дронов уже отменены. Президент Украины подписал соответствующий закон в феврале этого года. Документ также распространяется на тепловизоры, приборы ночного видения и рации.

А Кабинет министров Украины в марте принял постановление, упростившее импорт военных товаров и комплектующих для беспилотников. Благодаря этому производителям дронов не нужно получать заключение от Службы безопасности Украины.