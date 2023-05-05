Нардепи пропонують не оподатковувати ввезення запчастин для дронів

У Верховну Раду вносять законопроєкти, які передбачають звільнення від ПДВ і мита ввезення складових для безпілотників. Про це повідомив нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк.

За його словами, йдеться про матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі дронів, які підприємства ввозять для власної діяльності з виробництва та ремонту таких апаратів.

Передбачається, що норма діятиме на час воєнного стану. Підприємства, які ввозять такі складові, повинні будуть звітувати про використання товарів. Якщо воно буде нецільовим, фірма повинна буде доплатити митні платежі та сплатити пеню.

Законопроєкти передбачають внесення змін у Податковий та Митний кодекси. Зміни в перший ініціює очільник фінансового комітету Данило Гетманцев, а в другий – Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що мита і ПДВ на ввезення в Україну самих дронів уже скасовано. Президент України підписав відповідний закон у лютому цього року. Документ поширюється також на тепловізори, прилади нічного бачення та рації.

А Кабінет міністрів України в березні ухвалив постанову, яка спростила імпорт військових товарів і комплектуючих для безпілотників. Завдяки цьому виробникам дронів не треба отримувати висновок від Служби безпеки України.