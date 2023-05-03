У Харкові презентували український безпілотник Sirko

У Харкові презентували тактичний БПЛА літакового типу, він може збирати розвідувальну інформацію, забезпечуючи сталий відеозв’язок з оператором на відстані до 30 кілометрів, в офлайн-режимі — до 50 км.

Про це повідомляє АрміяInform.

За словами виробників, БПЛА Sirko виготовлений з литого корпусу, це дозволяє організувати зборку на конвеєрі та забезпечити масове виробництво.

«Ми маємо змогу збирати до 1 тис. БПЛА на місяць. Водночас при належному фінансуванні ми можемо масштабувати наші виробничі потужності, оскільки технологія штампування дозволяє робити близько 200 бортів на день. Вартість безпілотника без станції 3 тис. доларів. З наземною станцією, залежно від комплектації — до 9 тис. доларів США», — розповідає голова наглядової ради ТОВ «Науково-виробнича компанія Skyassist» Ігор Криничко.

Sirko має розмір 93 см в крилах, він вважається надлегким, оскільки важить лише 1,37 кілограми. Заряду акумулятора вистачає, аби подолати відстань до 130-140 кілометрів на висоті близько 1 тис. метрів. У повітрі БПЛА може знаходитися до півтори години залежно від погодних умов.

На БПЛА встановлено чотири 4К-камери, безпілотник передає відеозапис на борт оператора в онлайн-режимі. Оператор миттєво може ухвалювати рішення щодо подальших дій на лінії фронту або передає інформацію відповідним підрозділам.

Крім того, Sirko може працювати в офлайн-режимі, записуючи інформацію на камеру. Також апарат є повністю автоматизованим, тобто має можливість летіти за заздалегідь розробленим маршрутом.

За словами конструкторів, сам літальний апарат зроблений із полімерного матеріалу, який є повністю радіопрозорим — в режимі радіомовчання засоби електронної боротьби противника його не бачать або сприймають як птаха.

Відрізняє Sirko від решти відомих марок БПЛА й те, що його оператори можуть керувати ним з укриття, наприклад, бліндажу, розміщуючи антену та щогли на відстані від місця розташування людини.

Опанувати керування БПЛА Sirko можна впродовж двох-трьох тижнів, школа операторів знаходиться безпосередньо на виробництві.

Вже незабаром розробники БПЛА Sirko анонсували презентацію його "молодшого брата" — нового ударного безпілотника.

Нагадаємо, “народну” ракету під назвою “Трембіта” почали розробляти інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS за участі волонтерів з громадської організації “Відсіч”. Планується створити малу крилату ракету, яку будуть застосовувати для ураження об’єктів та для виснаження засобів протиповітряної оборони - залповий запуск від 20 таких ракет дозволить долати ППО противника. Вона здатна уражати цілі до 140 кілометрів.