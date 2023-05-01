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Волонтери розробляють "народну" бойову ракету (ВІДЕО)
“Народну” ракету під назвою “Трембіта” почали розробляти інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS за участі волонтерів з громадської організації “Відсіч”.
Про це повідомляє "Мілітарний".
Планується створити малу крилату ракету з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном, яку будуть застосовувати для ураження об’єктів та для виснаження засобів протиповітряної оборони - залповий запуск від 20 таких ракет дозволить долати ППО противника. Вона здатна уражати цілі на глибині 140 кілометрів.
За словами розробників, ракета незрівнянно дешевша, аніж постріли зенітних ракетних комплексів ворога.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Волонтери хочуть розгорнути по всій Україні виробництво окремих деталей та вузлів ракети в умовах гаражних майстерень.
Заявлені характеристики ракети "Трембіта":
- Споряджена вага: 100 кг;
- Вага бойової частини: 20 кг;
- Дальність ураження: понад 140 км;
- Швидкість: понад 400 км/год;
- Максимальна висота польоту: 2000 м;
- Мінімальна висота польоту: 30 м;
- Двигун: 30 л.
Двигун ракети не має жодної рухомої деталі, він простий у виготовлені та працює на бензині. Пуск здійснюватиметься з пневмокатапульти.
Бойова частина може мати термобаричний заряд та комбінований заряд уламково-фугасної дії у 20 кг.
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