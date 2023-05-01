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Категорія
Промисловість
Дата публікації

Волонтери розробляють "народну" бойову ракету (ВІДЕО)

трембіта, ракета
Фото: "Мілітарний"

“Народну” ракету під назвою “Трембіта” почали розробляти інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS за участі волонтерів з громадської організації “Відсіч”.

Про це повідомляє "Мілітарний".

Планується створити малу крилату ракету з пульсуючим повітряно-реактивним двигуном, яку будуть застосовувати для ураження об’єктів та для виснаження засобів протиповітряної оборони -  залповий запуск від 20 таких ракет дозволить долати ППО противника. Вона здатна уражати цілі на глибині 140 кілометрів.

Відео: Youtube "Мілітарний"

За словами розробників, ракета незрівнянно дешевша, аніж постріли зенітних ракетних комплексів ворога.

Волонтери хочуть розгорнути по всій Україні виробництво окремих деталей та вузлів ракети в умовах гаражних майстерень.

Заявлені характеристики ракети "Трембіта":
  • Споряджена вага: 100 кг; 
  • Вага бойової частини: 20 кг; 
  • Дальність ураження: понад 140 км; 
  • Швидкість: понад 400 км/год; 
  • Максимальна висота польоту: 2000 м; 
  • Мінімальна висота польоту: 30 м; 
  • Двигун: 30 л.

Двигун ракети не має жодної рухомої деталі, він простий у виготовлені та працює на бензині. Пуск здійснюватиметься з пневмокатапульти.

Бойова частина може мати термобаричний заряд та комбінований заряд уламково-фугасної дії у 20 кг.

Нагадаємо, раніше український стартап Еfarm розробив безпілотник для розмінування. Комплекс включає в себе дрон, робот-розміновувач, автопілот і причіпну систему на трактор, що здатна витримати вибух. Система працює автономно й дозволяє керувати з безпечної відстані без ризику.

Автор:
Михайло Шилін