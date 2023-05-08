"Готові до бою": В рамках "Армії дронів" укомплектували ще вісім ударних рот БПЛА (ФОТО)

Вісім ударних рот безпілотних літальних апаратів отримали пікапи, ударні коптери та FPV-дрони українського виробництва, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Держспецзв’язку передали необхідну техніку військовослужбовцям, які вже готові до бою. Безпілотники для "Армії дронів" придбали в межах платформи президента Володимира Зеленського United24 та за кошти державного бюджету", - сказано в ньому.

За словами керівница віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, три ударні роти БПЛА, сформовані у березні, вже "показують потужні результати на фронті".

"Наше завдання — забезпечити й інших необхідними технологіями. Впевнений, вони допоможуть бійцям здобувати нові перемоги на фронті та зберігати життя наших захисників і захисниць", — підкреслив він.

Як вказують у Мінцифри, менш ніж за два місяці кожна з рот встигла показати хороші результати на передовій, знищити десятки одиниць ворожої техніки й сотні окупантів на найгарячіших напрямках.

Зазначається, що безпілотники виконують розвідувальні та ударні місії, коригують артилерію, дозволяючи бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігаюти життя українських військових, а пікапи забезпечують високу мобільність новостворених підрозділів.

Ударні роти БПЛА сформовані в межах проєкту "Армія дронів" - військ у складі ЗСУ, які керують безпілотною авіацією з новими правилами застосування безпілотників, новим підходом до навчання та менеджменту. Вони посилюють вогневі та розвідувальні можливості піхоти й допомагають ще ефективніше долати ворога в гарячих точках. Усі безпілотники, які отримують ударні роти БПЛА, українського виробництва.

Фото: Мінцифри

"Сьогодні активно ведеться робота щодо забезпечення рот безпілотних авіаційних комплексів новітніми комплексами. Формування ударних рот БПЛА набирає обертів. Якщо на ранніх етапах проєкту ми намагалися активно прискорити контрактування на закупівлі БПАК, то зараз відчувається впевнений рух уперед", - розповів начальник управління генерування безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ Андрій Дяченко.

За його словами, щотижня розглядаються нові зразки озброєння для закупівлі, і цей факт дає впевненість у тому, що забезпечення підрозділів БПАК буде все якіснішим.

В свою чергу, як вказав голова Держслужби спецзв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь, наразі придбано понад 3 тисячі комплексів БПЛА, натомість всього у планах на цей рік - 200 тисяч дронів.