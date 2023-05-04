"Армия дронов": в Украине подготовили 10 тысяч операторов беспилотников

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Министерство цифровой трансформации и UNITED24 завершили первый этап проекта "Армия дронов" - подготовили 10 тысяч пилотов БПЛА.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает "Украинская правда".

Он отметил, что проект "Армия дронов" имеет две цели. Во-первых, планируется запустить 60 ударных рот беспилотников. Вторая цель – трансформация доктрины применения БПЛА, добавил вице-премьер.

"Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА, 10 тысяч пилотов научили за это время. То есть "Армия дронов" - это комплексное развитие сферы БПЛА как с точки зрения производства, так и с точки зрения их применения", - рассказал Федоров.

В январе на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Вооруженных силах Украины формируются первые в мире ударные роты беспилотных летательных аппаратов. В марте сообщалось, что их количество выросло до трех.

Проект "Армия дронов" был запущен Генштабом ВСУ, Минцифры и фандрейзинговой платформой United24 с июля 2022 года.