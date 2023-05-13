Українські розвідники отримають сотню дронів Vector: характеристики апарата

Українські розвідники отримають 105 безпілотників Vector у рамках контракту Міністерства оборони України з німецькою компанією Quantum-Systems GmbH. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки.

Зазначається, що це вже друга партія цих дронів для української армії, профінансована урядом Німеччини. У серпні 2022 року Україна замовила та отримала 33 такі безпілотники, й вони показали високу ефективність на полі бою.

У ГУР розповіли, що для початку роботи з безпілотником Vector достатньо двох хвилин: у зібраному вигляді розмах крила апарата становить 2,8 метра, дрон запускається з руки.

Vector має електрооптичний та інфрачервоний сенсори, що дозволяє цілодобово виявляти ворожі цілі, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Швидкість дрона становить до 72 км/год, а тривалість одного польоту – 120 хвилин.

Завдяки захищеним каналам передачі даних апарат у режимі реального часу може транслювати відео на наземні станції під час бойових місій.

Крім того, дрон безпілотник має розширені можливості штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю.