Аппетиты растут: Минобороны снова заказало у немецкой Quantum Systems втрое больше дронов, чем в предыдущий раз

Министерство обороны Украины заказало дополнительно 300 разведывательных беспилотных летательных аппаратов средней дальности Vector у немецкой компании Quantum Systems.

Как говорится в сообщении производителя дронов, это уже третий и самый крупный такой заказ. Ранее украинское оборонное ведомство заказывало 33 системы Vector в августе 2022 года и 105 в январе текущего года.

"С августа 2022 года Vector демонстрировал беспрецедентную производительность в самых сложных условиях. Vector широко использовался и интенсивно тестировался на поле боя в Украине, где он зарекомендовал себя как средство военной разведки, наблюдения и рекогносцировки", - говорится в сообщении.

Как уверяет компания, ее беспилотники имеют особую маневренность и возможности быстрого развертывания - всего за две минуты. Также он обеспечивают непрерывное обнаружение целей противника независимо от погодных условий, развивают скорость до 72 км/ч и выдерживают длительное время полета.

"Используя передовые возможности искусственного интеллекта, Vector позволяет украинским силам быстро собирать критически важную информацию и получать стратегическое преимущество", - указывает производитель.

Отмечается, что благодаря задействованию ИИ дрон освобождает оператора от необходимости постоянного визуального контроля: встроенные алгоритмы позволяют ему автоматически идентифицировать объекты и моментально передавать на землю ключевую разведывательную информацию.

Quantum Systems также напоминает, что недавно открыла в Украине центр обслуживания, обучения, поддержки и логистики, обеспечивающий обучение операторов использованию и техническому обслуживанию системы Vector и являющийся местным центром закупки запчастей и услуг по ремонту беспилотников.

Отметим также, что накануне Верховная Рада освободила на время военного положения от НДС и пошлины ввоз составляющих БПЛА, если предприятие импортирует их для собственной деятельности по производству дронов.

В феврале же правительство упростило импорт в Украину ряда товаров военного назначения и двойного использования, убрав тем самым проблему экспертного контроля, в частности, беспилотников и комплектующих к ним. В марте же Кабмин согласовал двухлетний эксперимент по закупке для нужд обороны дронов отечественного производства.