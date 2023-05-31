Апетити ростуть: Міноборони знову замовило у німецької Quantum Systems утричі більше дронів, ніж попереднього разу

Міністерство оборони України замовило додатково 300 розвідувальних безпілотних літальних апаратів середньої дальності Vector у німецької компанії Quantum Systems.

Як йдеться в повідомленні виробника дронів, це вже третє і найбільше таке замовлення. Раніше українське оборонне відомство замовляло 33 системи Vector у серпні 2022 року та 105 у січні поточного року.

"З серпня 2022 року Vector демонстрував безпрецедентну продуктивність у найскладніших умовах. Vector широко використовувався та інтенсивно тестувався на полі бою в Україні, де він зарекомендував себе як засіб військової розвідки, спостереження та рекогностування", - йдеться у повідомленні.

Як запевняє компанія, її безпілотники мають особливу маневреність та можливості швидкого розгортання – всього за дві хвилини. Також вони забезпечують безперервне виявлення цілей противника незалежно від погодних умов, розвивають швидкість до 72 км/год та витримують тривалий час польоту.

"Використовуючи передові можливості штучного інтелекту, Vector дозволяє українським силам швидко збирати критично важливу інформацію та отримувати стратегічну перевагу", - зазначає виробник.

Зазначається, що завдяки залученню ШІ дрон звільняє оператора від необхідності постійного візуального контролю: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об'єкти і моментально передавати на землю ключову розвідувальну інформацію.

Quantum Systems також нагадує, що нещодавно відкрила в Україні центр обслуговування, навчання, підтримки та логістики, який забезпечує навчання операторів використанню та технічному обслуговуванню системи Vector та є місцевим центром закупівлі запчастин та послуг з ремонту безпілотників.

Зазначимо також, що напередодні Верховна Рада звільнила на час військового стану від ПДВ та мита ввезення складових БПЛА, якщо підприємство імпортує їх для власної діяльності з виробництва дронів.

У лютому ж уряд спростив імпорт в Україну низки товарів військового призначення та подвійного використання, прибравши тим самим проблему експертного контролю, зокрема, безпілотників та комплектуючих до них. У березні ж Кабмін погодив дворічний експеримент із закупівлі для потреб оборони дронів вітчизняного виробництва.