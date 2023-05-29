Рада звільнила від ПДВ і мита ввезення деяких складових БПЛА: які умови

Верховна Рада України під час засідання 29 травня підтримала в цілому законопроєкти №9275 та №9276. Документи передбачають звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових БПЛА, якщо підприємство імпортує матеріали для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

В пояснювальних записках до документів йдеться, що пом'якшення умов імпорту поширюватиметься на ввезення деталей, які необхідні для використання у власній виробничій діяльності з виробництва або ремонту безпілотних систем, що класифікуються у товарних позиціях 8806, 8906 згідно з УКТ ЗЕД.

Згідно з законопроєктом №9276, буде встановлено перелік кодів УКТЗЕД, в яких класифікуються, зокрема, такі товари:

різні види двигунів;

радіоапаратура дистанційного керування;

антенні блоки, що забезпечують захист від засобів радіоелектронних завад;

парашутні системи;

об’єктиви відеокамер;

інерційні навігаційні системи;

бортові аеронавігаційні комп’ютери;

датчики повітряної швидкості;

вентилятори повітряні;

гіроскопічні стабілізатори/підвіси для відеокамери, камери безпілотника тощо.

Підприємство, яке ввозитиме складові БПЛА повинно буде звітувати про використання цих матеріалів. Якщо з'ясується, що товар використали не за вказаним призначенням, то компанія повинна буде доплатити митні платежі, від яких її було звільнено та сплатити пеню.

Документи передбачають внесення необхідних змін в чинене законодавство, зокрема, у відповідні кодекси — Податковий та Митний.

Нагадаємо, що на ввезення в Україну самих дронів уже скасовано мита і ПДВ. Президент України підписав відповідний закон у лютому 2023 року. Документ поширюється також на тепловізори, прилади нічного бачення та рації.

Крім того, уряд спростив імпорт військових товарів і комплектуючих для безпілотників. Завдяки цьому виробникам дронів не треба отримувати висновок від Служби безпеки України.

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