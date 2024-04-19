Німецький виробник Quantum-Systems відкриє ще один завод з виробництва БПЛА в Україні

18 квітня під час офіційного візиту в Україну віце-канцлер і федеральний міністр Німеччини з питань економіки та кліматичних питань Роберт Хабек разом з міністром стратегічного розвитку України Олександром Камишіним відкрили новий завод з виробництва безпілотників Quantum-Systems GmbH.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Quantum-Systems відома своєю діяльністю на підтримку України від початку війни, розширює свою присутність у країні, відкриваючи завод, що спеціалізується на виробництві безпілотників.

Завод в Україні є другим підприємством компанії в країні, зможе виготовляти до 1000 дронів на рік. Також планується виробництво запасних частин. Quantum-Systems інвестує до шести мільйонів євро в цей проєкт протягом наступних двох років.

Мюнхенська компанія вже допомагала Збройним силам України, поставляючи розвідувальні дрони "Vector" та забезпечуючи підтримку та навчання для українських операторів безпілотників.

Наразі компанія вже налічує 250 співробітників на трьох різних майданчиках, обслуговуючи як цивільний, так і державний сектори.

Додамо, Quantum-Systems вже передала українським розвідникам 105 безпілотників Vector у рамках контракту Міністерства оборони України.

Згодом Міністерство оборони України замовило у Quantum Systems додатково 300 розвідувальних безпілотних літальних апаратів середньої дальності Vector.

В Мінцифри повідомили, що Quantum-Systems приєднався до простору Дія.Сity.