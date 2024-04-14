Украина планирует покупать отечественное оружие за счет иностранных партнеров

В 2024 году на закупку вооружений, в частности, у отечественных производителей, в бюджете предусмотрено $6 млрд. В настоящее время Украина ведет переговоры с иностранными партнерами по покупке за их средства продукции украинской военной промышленности.

Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Весь бюджет обороны на 2024 год – около $40 млрд – из этой суммы $30 млрд – это зарплаты и выплаты военнослужащим, из оставшихся $10 млрд без учета расходов на ГСМ и форму, на покупку вооружений остается $6 млрд. Это та сумма, которую мы сегодня имеем в контрактах для наших производителей, прежде всего украинских", - подчеркнул Камышин.

По его словам, это небольшая сумма, поскольку отечественные производственные возможности втрое больше.

Камышин отметил, что Украина ведет переговоры с иностранными партнерами по покупке за их средства изделий украинской военной промышленности, с последующей передачей этой техники, вооружений ВСУ.

Министр также подчеркнул, что по ряду позиций Украина готова закрывать потребности за счет собственного производства.

"В 2024 году – это бронетехника, все виды (наземные, летательные, морские) беспилотных систем, артиллерийские системы", – сообщил Камышин.

В Украине работают 500 оборонных предприятий

Отметим, что Украина пытается нарастить собственное производство вооружения, чтобы уменьшить зависимость от поставок западных партнеров, учитывая, что в последнее время они поступают все дольше.

В настоящее время в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек, производящих отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.

Ранее в Минобороны сообщили, что сейчас на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Кабинет Министров работает над созданием новых программ, подобных действующей "Доступные кредиты 5-7-9", которые кредитуют частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Правительство также образовало Промышленно-оборонный комитет Украины, к работе которого привлекут производителей оружия, независимых экспертов и специалистов, чтобы вывести украинский ОПК на новый уровень.

Напомним, как отмечал премьер-министр Денис Шмигаль, в 2024 году Украина должен увеличить мощности своего оборонно-промышленного комплекса в 6 раз, а министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина за 2023 год существенно нарастила собственное производство снарядов и дронов.