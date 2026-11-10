Мировые расходы на поддержку аграриев приблизились к $1 трлн

В 2025 году государственная поддержка сельского хозяйства в 56 странах мира достигла рекордных $950 млрд. Это на 15%, или $121 млрд, больше по сравнению с 2023 годом. В то же время растет доля помощи, которая оказывает непосредственное влияние на рыночные цены и условия конкуренции.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По оценкам организации, в 2023-2025 годах среднегодовой объем поддержки агросектора составил $885 млрд. В эту сумму входили как прямые бюджетные выплаты производителям, так и меры государственного регулирования внутренних цен.

По отношению к стоимости сельскохозяйственного производства уровень поддержки также возрос: с 17,6% в 2023 году до 19,1% в 2025-м.

Почти половина помощи оказывает влияние на рыночную конкуренцию.

ОЭСР обращает внимание на структуру государственного финансирования. Почти половина поддержки приходится на инструменты, наиболее искажающие производство и международную торговлю.

Речь идет, в частности, о мерах влияния на внутренние рыночные цены, субсидии на производственные ресурсы и выплаты, размер которых зависит от объемов производства.

При этом значительная часть государственной помощи носит краткосрочный характер и направлена на преодоление текущих кризисов. Финансирование системных мероприятий, которые помогли бы агропроизводителям подготовиться к будущим рискам, остается недостаточным.

Инвестиции в развитие агросектора сокращаются

На долгосрочное развитие сельского хозяйства страны направляют гораздо меньше средств. В среднем такие инвестиции составляют $118 млрд. в год. Они включают финансирование инфраструктуры, научных исследований и внедрения инноваций.

В то же время доля этих расходов в стоимости аграрного производства сократилась с 4,6% в 2000-2002 годах до 2,4% в 2023-2025 годах.

На фоне недостаточных инвестиций замедляется и рост производительности аграрного сектора. Если в 1991-2000 годах совокупная факторная производительность сельского хозяйства увеличивалась в среднем на 1,8% ежегодно, то в 2014-2023 годах этот показатель составил всего 0,8%.

ОЭСР призывает изменить подходы к господдержке

В ОЭСР считают, что правительству необходимо пересмотреть приоритеты финансирования аграрной отрасли. Вместо преимущественного использования краткосрочных антикризисных инструментов странам следует больше инвестировать в научные исследования, новые технологии и развитие инфраструктуры.

Также эксперты рекомендуют усовершенствовать механизмы управления рисками и регулярно оценивать эффективность государственных программ.

Такой подход, по мнению ОЭСР, позволит повысить устойчивость сельского хозяйства к кризисам, улучшить производительность производства и уменьшить зависимость аграриев от экстренной государственной помощи.

Ранее сообщалось, что поддержка украинского агросектора после вступления в Евросоюз может составить около €300 млн в первый год членства и постепенно возрасти до €1,2 млрд в год через десять лет. Такой сценарий предполагает предстоящая реформа Совместной аграрной политики ЕС, существенно отличающаяся от действующей модели распределения средств.