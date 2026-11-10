Світові витрати на підтримку аграріїв наблизилися до $1 трлн

У 2025 році державна підтримка сільського господарства у 56 країнах світу досягла рекордних $950 млрд. Це на 15%, або $121 млрд, більше порівняно з 2023 роком. Водночас зростає частка допомоги, яка безпосередньо впливає на ринкові ціни та умови конкуренції.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на Організаціїю економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

За оцінками організації, у 2023–2025 роках середньорічний обсяг підтримки агросектору становив $885 млрд. До цієї суми входили як прямі бюджетні виплати виробникам, так і заходи державного регулювання внутрішніх цін.

Відносно вартості сільськогосподарського виробництва рівень підтримки також зріс: із 17,6% у 2023 році до 19,1% у 2025-му.

Майже половина допомоги впливає на ринкову конкуренцію

ОЕСР звертає увагу на структуру державного фінансування. Майже половина підтримки припадає на інструменти, які найбільше спотворюють виробництво та міжнародну торгівлю.

Йдеться, зокрема, про заходи впливу на внутрішні ринкові ціни, субсидії на виробничі ресурси та виплати, розмір яких залежить від обсягів виробництва.

При цьому значна частина державної допомоги має короткостроковий характер і спрямована на подолання поточних криз. Натомість фінансування системних заходів, які допомогли б агровиробникам підготуватися до майбутніх ризиків, залишається недостатнім.

Інвестиції в розвиток агросектору скорочуються

На довгостроковий розвиток сільського господарства країни спрямовують значно менше коштів. У середньому такі інвестиції становлять $118 млрд на рік. Вони охоплюють фінансування інфраструктури, наукових досліджень і впровадження інновацій.

Водночас частка цих видатків у вартості аграрного виробництва скоротилася з 4,6% у 2000–2002 роках до 2,4% у 2023–2025 роках.

На тлі недостатніх інвестицій сповільнюється і зростання продуктивності аграрного сектору. Якщо у 1991–2000 роках сукупна факторна продуктивність сільського господарства збільшувалася в середньому на 1,8% щороку, то у 2014–2023 роках цей показник становив лише 0,8%.

ОЕСР закликає змінити підходи до держпідтримки

В ОЕСР вважають, що урядам необхідно переглянути пріоритети фінансування аграрної галузі. Замість переважного використання короткострокових антикризових інструментів країнам варто більше інвестувати у наукові дослідження, нові технології та розвиток інфраструктури.

Також експерти рекомендують удосконалювати механізми управління ризиками та регулярно оцінювати ефективність державних програм.

Такий підхід, на думку ОЕСР, дасть змогу підвищити стійкість сільського господарства до криз, покращити продуктивність виробництва та зменшити залежність аграріїв від екстреної державної допомоги.

Раніше повідомлялось, що підтримка українського агросектору після вступу до Євросоюзу може становити близько €300 млн у перший рік членства та поступово зрости до €1,2 млрд на рік через десять років. Такий сценарій передбачає майбутня реформа Спільної аграрної політики ЄС, яка суттєво відрізняється від чинної моделі розподілу коштів.