Украинские аграрии после вступления в ЕС могут получить гораздо меньше дотаций, чем ожидалось

Поддержка украинского агросектора после вступления в Евросоюз может составить около €300 млн в первый год членства и постепенно возрасти до €1,2 млрд в год через десять лет. Такой сценарий предполагает предстоящая реформа Совместной аграрной политики ЕС, существенно отличающаяся от действующей модели распределения средств.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на аналитический отчет Института экономических исследований и политических консультаций и Warsaw Enterprise Institute.

Пока значительная часть средств Совместной аграрной политики распределяется в зависимости от площади сельскохозяйственных земель. Для Украины с более чем 32,7 млн га сельхозугодий это теоретически означало бы значительно большие выплаты.

По действующим правилам Украина могла бы получать около €85 млрд в течение семи лет или свыше €12 млрд ежегодно. Расчеты ИЭД и WEI дают диапазон от €70 млрд до €96,5 млрд за семь лет.

Однако вступление Украины совпадает с подготовкой реформы бюджета ЕС на 2028-2034 годы. Еврокомиссия предлагает изменить нынешнюю модель совместной аграрной политики и объединить аграрные фонды с другими программами в Национальные и региональные партнерские планы.

Для фермеров планируется отдельный инструмент DABIS с регрессивной шкалой выплат и обязательным ограничением в 100 тыс. евро на одно хозяйство в год.

Именно при таком подходе, по расчетам авторов исследования, Украина может начать примерно с €300 млн. аграрной поддержки в первый год членства. В дальнейшем сумма будет постепенно расти и через десять лет может достичь €1,2 млрд в год.

Больше всего от новой модели, по оценке аналитиков, могут выиграть средние агропредприятия. В Украине таких хозяйств около 20 тыс., а их средняя площадь составляет около 485 га.

Для крупных агрохолдингов эффект может быть ограничен через потолок выплат в €100 тыс., особенно если ограничение будет распространяться и на связанные юридические лица.

Сложнее ситуация для малых фермеров. В Украине их около 4 млн, они производят примерно 30% аграрной продукции, однако значительная часть работает вне формализованных структур. Для доступа к поддержке им придется отвечать требованиям по регистрации, минимальной площади и другим административным критериям.

Совторник исследования Ирина Коссе отмечает, что фактический объем поддержки будет зависеть от будущей архитектуры Совместной аграрной политики, условий вступления Украины, продолжительности переходного периода и способности выполнять правила ЕС.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что аграрный вопрос будет одним из самых сложных в переговорах по вступлению Украины в ЕС. Причина — масштаб украинского сельского хозяйства и конкуренция за средства Совместной аграрной политики, получаемые ныне фермерами стран-членов.