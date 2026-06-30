Украина может развивать агросектор вне системы субсидий ЕС

Украина может использовать свои преимущества в аграрном секторе в отношениях с третьими странами и не принимать участия в действующей в Европейском Союзе системе субсидий.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, передает "Интерфакс-Украина".

По ее мнению, есть достаточно возможностей "вынести сельское хозяйство за скобки и дать Украине возможность использовать свои конкурентные преимущества в аграрном секторе в отношениях с третьими странами, не участвуя в действующей в ЕС системе субсидий, а затем посмотреть, как ситуация будет развиваться в течение нескольких лет".

Матернова подчеркнула, что во вступлении Украины в ЕС не будет никаких уступок по выполнению фундаментальных критериев членства в ЕС, в частности, в сферах верховенства права, рыночной экономики, статистики и финансового контроля.

"Я считаю, что наше будущее тесно связано, и это также станет стратегическим шагом, выбором и одновременно дилеммой для Европы - как обращаться со страной, которая не является лишь стороной-получателем", - подчеркнула посол.

Проблема европейских субсидий и крупных хозяйств

Одним из главных преимуществ членства в ЕС для аграриев является доступ к Общей сельскохозяйственной политике (Common Agricultural Policy) и соответствующим дотациям. Однако по текущим правилам Евросоюза большинство украинских производителей окажутся за бортом этой программы , сообщал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

"Если мы посмотрим на то, как сейчас оно выписано, то 80% наших хозяйств не смогут участвовать в этом, потому что размер хозяйств больше, чем то, как в ЕС это прописано. И здесь нужно с ними договариваться", — отметил министр.

По его словам, чтобы снять предостережения европейских стран относительно украинской аграрной продукции, Украина уже провела два больших аграрных диалога с Германией и Нидерландами, в ходе которых стороны искали общие сектора для взаимовыгодной работы. Успешность дальнейшего сотрудничества будет зависеть от конструктивной позиции украинского агросектора и готовности ЕС к компромиссам.

Напомним, что Украина обновит аграрные стандарты под требования ЕС до конца 2028 года. Наша страна продолжает системную адаптацию аграрного сектора к европейским нормам, обеспечивая поэтапный переход без потери конкурентоспособности для отечественных фермеров. В то же время, соответствие этим строгим стандартам уже открывает для украинских товаров с высокой добавленной стоимостью новые перспективные мировые рынки сбыта.