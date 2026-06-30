Україна може розвивати агросектор поза системою субсидій ЄС

Україна може використовувати свої переваги в аграрному секторі у відносинах із третіми країнами і не брати участі в системі субсидій, що діє в Європейському Союзі.

Як пише Delo.ua, про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, передає "Інтерфакс-Україна".

На її думку, є достатньо можливостей "винести сільське господарство за дужки і дати Україні змогу використовувати свої конкурентні переваги в аграрному секторі у відносинах із третіми країнами, не беручи участі в системі субсидій, що діє в ЄС, а потім подивитися, як ситуація розвиватиметься протягом кількох років".

Матернова підкреслила, що у вступі України до ЄС не буде жодних поступок стосовно виконання фундаментальних критеріїв членства в ЄС, зокрема у сферах верховенства права, ринкової економіки, статистики та фінансового контролю.

"Я вважаю, що наше майбутнє тісно пов’язане, і це також стане стратегічним кроком, вибором і водночас дилемою для Європи – як поводитися з країною, яка не є лише стороною-одержувачем", – наголосила посол.

Проблема європейських субсидій та великих господарств

Однією з головних переваг членства в ЄС для аграріїв є доступ до Спільної сільськогосподарської політики (Common Agricultural Policy) та відповідних дотацій. Проте за поточними правилами Євросоюзу більшість українських виробників опиняться за бортом цієї програми, повідомляв міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

"Якщо ми подивимося на те, як зараз воно виписано, то 80% наших господарств не зможуть брати в цьому участь, тому що розмір господарств більший, ніж те, як в ЄС це прописано. І тут потрібно з ними домовлятися", — зазначив міністр.

За його словами, щоб зняти перестороги європейських країн щодо української аграрної продукції, Україна вже провела два великі аграрні діалоги з Німеччиною та Нідерландами, під час яких сторони шукали спільні сектори для взаємовигідної роботи. Успішність подальшої співпраці залежатиме від конструктивної позиції самого українського агросектору та готовності ЄС до компромісів.

Нагадаємо, Україна оновить аграрні стандарти під вимоги ЄС до кінця 2028 року. Наша країна продовжує системну адаптацію аграрного сектору до європейських норм, забезпечуючи поетапний перехід без втрати конкурентоспроможності для вітчизняних фермерів. Водночас відповідність цим суворим стандартам уже відкриває для українських товарів із високою доданою вартістю нові перспективні світові ринки збуту.