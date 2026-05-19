Україна оновить аграрні стандарти під вимоги ЄС до кінця 2028 року

Україна продовжує системну адаптацію аграрного сектору до стандартів Європейського Союзу, забезпечуючи поетапний перехід без втрати конкурентоспроможності для вітчизняних фермерів. Водночас відповідність європейським нормам уже відкриває для української продукції нові світові ринки збуту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, у 2025 році Україна успішно завершила скринінг за переговорним розділом щодо безпечності харчових продуктів, ветеринарної та фітосанітарної політики. Наразі агропродукція формує понад половину всього українського експорту, а ключовим ринком збуту є саме країни ЄС, що доводить відповідність українських товарів високим стандартам якості.

Перехідний період та нові правила використання пестицидів

Окрему увагу міністерство приділяє адаптації виробників до нових вимог щодо благополуччя тварин та використання засобів захисту рослин. Впровадження оновлених екологічних стандартів відбуватиметься поетапно, щоб не перевантажувати український бізнес.

Терміни адаптації: ключові зміни та перехідні періоди розраховані до кінця 2028 року.

Масштаб реформи: за оцінками профільних асоціацій, під дію оновленого регулювання щодо пестицидів можуть підпасти близько 10 млн гектарів сільськогосподарських угідь. Саме тому тривалість перехідних періодів є одним із головних питань у переговорному процесі.

Вихід на ринки США, Японії та Азії

Паралельно з євроінтеграцією Україна активно працює над відкриттям інших перспективних напрямків для експорту. Серед пріоритетів — Саудівська Аравія, Японія, Південна Корея, США та В’єтнам. Наразі триває погодження ветеринарних і санітарних вимог та проходження міжнародних аудитів.

Тарас Висоцький підкреслив, що право експортувати до ЄС є своєрідним "знаком якості" на глобальному рівні. Отримання європейських сертифікатів автоматично спрощує доступ українських аграріїв на ринки третіх країн.

Нагадаємо, раніше Мінекономіки повідомляло про запуск нової фази адаптації агросектору до правил ЄС. Міністерство розпочало третій етап проєкту IPRSA III, який передбачає комплексну підготовку профільних державних інституцій та безпосередньо фермерів до роботи в межах європейського законодавства.