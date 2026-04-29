Мінекономіки запускає нову фазу адаптації агросектору до правил ЄС

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України запускає третій етап проєкту IPRSA III, спрямованого на адаптацію аграрного сектору до вимог Європейського Союзу. Ініціатива передбачає комплексну підготовку інституцій і фермерів до роботи в межах європейських правил та стандартів.

Новий етап проєкту "Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні" фокусується на гармонізації законодавства з нормами ЄС, що є ключовою умовою для інтеграції у спільний європейський аграрний простір. Це також відкриває доступ до програм підтримки ЄС і створює передумови для модернізації виробництва.

Питання запуску обговорили під час зустрічі заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького з представниками проєкту. Сторони узгодили підходи до формування Наглядової ради, організації її роботи та розглянули стартовий звіт, який визначає першочергові кроки реалізації.

За словами Висоцького, проєкт має забезпечити не лише виконання зобов’язань у межах євроінтеграції, а й практичне посилення аграрної політики, розвиток державного контролю, цифрових сервісів та підвищення конкурентоспроможності виробників.

IPRSA III охоплює одразу кілька напрямів — аграрну політику, розвиток сільських територій, рибальство та аквакультуру. Ключова мета — підготовка українських інституцій до управління інструментами Спільної аграрної політики ЄС.

Серед практичних результатів проєкту — розвиток Державного аграрного реєстру, цифровізація сервісів для фермерів, посилення підтримки малих і середніх виробників, впровадження екологічних стандартів та стимулювання розвитку сільських територій.

Окремо наголошується, що проєкт має також соціально-економічний ефект — підтримку зайнятості в сільській місцевості та зниження міграції з регіонів.

IPRSA III переводить аграрний сектор України в практичну фазу адаптації до правил ЄС. Це має посилити інституційну спроможність держави та підготувати галузь до роботи в європейській аграрній системі.

Зауважимо, що процес поетапного підрахунку витрат і втрат українського аграрного сектору у межах адаптації до законодавства Європейського Союзу триває. Лише швидка імплементація вимог ЄС щодо засобів захисту рослин може коштувати від €2 млрд і більше.