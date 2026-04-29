Минэкономики запускает новую фазу адаптации агросектора к правилам ЕС

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства запускает третий этап проекта IPRSA III, направленного на адаптацию аграрного сектора к требованиям Европейского Союза. Инициатива предусматривает комплексную подготовку институтов и фермеров к работе в рамках европейских правил и стандартов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Новый этап проекта "Институционная и политическая реформа мелкомасштабного сельского хозяйства в Украине" фокусируется на гармонизации законодательства с нормами ЕС, что является ключевым условием для интеграции в общее европейское аграрное пространство. Это также открывает доступ к программам поддержки ЕС и создает предпосылки для модернизации производства.

Вопросы запуска обсудили во время встречи заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого с представителями проекта. Стороны согласовали подходы к формированию наблюдательного совета, организации его работы и рассмотрели стартовый отчет, определяющий первоочередные шаги реализации.

По словам Высоцкого, проект должен обеспечить не только выполнение обязательств в рамках евроинтеграции, но и практическое усиление аграрной политики, развитие государственного контроля, цифровых сервисов и повышение конкурентоспособности производителей.

IPRSA III охватывает сразу несколько направлений – аграрную политику, развитие сельских территорий, рыболовство и аквакультуру. Ключевая цель – подготовка украинских институтов к управлению инструментами Совместной аграрной политики ЕС.

Среди практических результатов проекта развитие Государственного аграрного реестра, цифровизация сервисов для фермеров, усиление поддержки малых и средних производителей, внедрение экологических стандартов и стимулирование развития сельских территорий.

Отдельно отмечается, что проект оказывает также социально-экономический эффект - поддержку занятости в сельской местности и снижение миграции из регионов.

IPRSA III переводит аграрный сектор Украины в практическую фазу адаптации к правилам ЕС. Это должно усилить институциональную способность государства и подготовить отрасль для работы в европейской аграрной системе.

Заметим, что процесс поэтапного подсчета расходов и потерь украинского аграрного сектора в рамках адаптации к законодательству Европейского Союза продолжается. Только быстрая имплементация требований ЕС по средствам защиты растений может стоить от €2 млрд и больше.