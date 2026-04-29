Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Наличный курс:

USD

43,90

43,81

EUR

51,66

51,50

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минэкономики запускает новую фазу адаптации агросектора к правилам ЕС

Агросектор Украины готовят к правилам ЕС / Минэкономики

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства запускает третий этап проекта IPRSA III, направленного на адаптацию аграрного сектора к требованиям Европейского Союза. Инициатива предусматривает комплексную подготовку институтов и фермеров к работе в рамках европейских правил и стандартов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Новый этап проекта "Институционная и политическая реформа мелкомасштабного сельского хозяйства в Украине" фокусируется на гармонизации законодательства с нормами ЕС, что является ключевым условием для интеграции в общее европейское аграрное пространство. Это также открывает доступ к программам поддержки ЕС и создает предпосылки для модернизации производства.

Вопросы запуска обсудили во время встречи заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого с представителями проекта. Стороны согласовали подходы к формированию наблюдательного совета, организации его работы и рассмотрели стартовый отчет, определяющий первоочередные шаги реализации.

По словам Высоцкого, проект должен обеспечить не только выполнение обязательств в рамках евроинтеграции, но и практическое усиление аграрной политики, развитие государственного контроля, цифровых сервисов и повышение конкурентоспособности производителей.

IPRSA III охватывает сразу несколько направлений – аграрную политику, развитие сельских территорий, рыболовство и аквакультуру. Ключевая цель – подготовка украинских институтов к управлению инструментами Совместной аграрной политики ЕС.

Среди практических результатов проекта развитие Государственного аграрного реестра, цифровизация сервисов для фермеров, усиление поддержки малых и средних производителей, внедрение экологических стандартов и стимулирование развития сельских территорий.

Отдельно отмечается, что проект оказывает также социально-экономический эффект - поддержку занятости в сельской местности и снижение миграции из регионов.

IPRSA III переводит аграрный сектор Украины в практическую фазу адаптации к правилам ЕС. Это должно усилить институциональную способность государства и подготовить отрасль для работы в европейской аграрной системе.

Заметим, что процесс поэтапного подсчета расходов и потерь украинского аграрного сектора в рамках адаптации к законодательству Европейского Союза продолжается. Только быстрая имплементация требований ЕС по средствам защиты растений может стоить от €2 млрд и больше.

Автор:
Татьяна Гойденко